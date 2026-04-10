Settimana cultura a Empoli, si presenta la mostra 'Rothko a Firenze' e la 'Narrazione musicale'

In occasione della mostra Rothko a Firenze, Palazzo Strozzi organizza un ciclo di presentazioni in sei biblioteche comunali di Firenze, in sette biblioteche della Città Metropolitana di Firenze, e un incontro per approfondire la biografia, le opere più significative e l’influenza dell’architettura e dell’arte europea nel lavoro del grande pittore americano.

La città di Empoli ospiterà la presentazione della mostra, a cura di Ludovica Sebregondi, Martino Margheri, Giulia Barletta, giovedì 16 aprile 2026, alle 17.30, al Cenacolo degli Agostiniani (via dei Neri 15).

Ingresso gratuito ma con prenotazione da effettuare tramite contatto telefonico al numero 0571 757840, oppure inviando una email all’indirizzo:

biblioteca@comune.empoli.fi.it

Per informazioni:

edu@palazzostrozzi.org

www.palazzostrozzi.org

Dalla mostra Rothko a Firenze, con un balzo a Palazzo Leggenda che proporrà un evento davvero interessante. Il suo nome? Narrazione Musicale con Raffaele Maltoni Direfaremusicare – autore e compositore tra musica e parole, i suoi libri prendono vita dall’incontro tra scrittura, suono ed emozione. Le storie che si ascoltano, che si cantano e si vivono.

L’appuntamento con l’autore è sabato 18 aprile 2026, alle 16.30. L’attività musicale partirà dai suoi libri La giornata di Martino contadino – con le canzoni che raccontano la sua giornata e vi faranno ballare, cantare e suonare – (illustrazioni di Paola Pappacena, Edizioni Fulmino) e La farfalla e la lumaca – la nuova favola musicale, racconto di un viaggio alla scoperta dell’amicizia, superando ogni diversità (illustrazioni di Alessia Porcelli, edito da Fulmino Edizioni).

Musica, gioco e scoperta, tra parco, bosco e orto: la natura è parte del viaggio che diventa spazio da esplorare con curiosità, rispetto e meraviglia.

Per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni.

Prenotazione consigliata da effettuare al numero 0571 757873 oppure inviando una email all’indirizzo:

sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

GLI ALTRI APPUNTAMENTI IN CALENDARIO

Restiamo a Palazzo Leggenda, da segnalare gli incontri per il ciclo “Civico 0”:

Mercoledì 15 aprile , alle 17.30

‘Genitorialità’: il ruolo del cellulare e della tecnologia digitale nella crisi degli adolescenti. Che cosa possono fare i genitori e gli insegnanti.

Incontro a cura di Conny Leporatti, psicologa psicoterapeuta. In collaborazione con Centro Co.Me.Te.

, alle 17.30 ‘Genitorialità’: il ruolo del cellulare e della tecnologia digitale nella crisi degli adolescenti. Che cosa possono fare i genitori e gli insegnanti. Incontro a cura di Conny Leporatti, psicologa psicoterapeuta. In collaborazione con Centro Co.Me.Te. Giovedì 16 aprile , alle 17

‘È quasi magia…’ Un’esperienza che unisce lettura e scoperta scientifica. Dopo la lettura di un albo illustrato, laboratorio.

(Da 6 a 12 anni) – Prenotazione consigliata .

In collaborazione con Cora Impresa Sociale Società Cooperativa.

, alle 17 ‘È quasi magia…’ Un’esperienza che unisce lettura e scoperta scientifica. Dopo la lettura di un albo illustrato, laboratorio. (Da 6 a 12 anni) – . In collaborazione con Cora Impresa Sociale Società Cooperativa. Venerdì 17 aprile , alle 17

‘Una Torre di storie… in lingua!’ con Bibliofrance. Letture in lingua francese e laboratorio a partire dal libro Le souffleur de reves di Bernard Villiot e Thibault Prugne.

(Da 6 a 10 anni) – Prenotazione consigliata .

In collaborazione con l’associazione FilRouge docenti francese.

, alle 17 ‘Una Torre di storie… in lingua!’ con Bibliofrance. Letture in lingua francese e laboratorio a partire dal libro Le souffleur de reves di Bernard Villiot e Thibault Prugne. (Da 6 a 10 anni) – . In collaborazione con l’associazione FilRouge docenti francese. Sabato 18 aprile, dalle 10

‘Genitorialità: Crescere insieme’. Pratiche di salute fisica, psichica ed emotiva dal concepimento ai primi anni di vita. Il linguaggio del corpo nell’infanzia.

Incontro interattivo e laboratoriale. È raccomandata la partecipazione dei figli di qualsiasi età.

In collaborazione con l’associazione L’Albero che cammina e l’associazione culturale Il Ponte.

Per tutti gli eventi:

https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/il-programma-di-aprile-a-palazzo-leggenda/

Info e prenotazioni:

0571 757873

sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Invece alla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli (via Cavour 36):

Martedì 21 aprile, alle 17.30

Per “Civico 0”: ‘Dalla pubertà all’adolescenza: corpo, relazioni e rapporti’.

L’iniziativa è rivolta ai genitori con figli in età puberale ed adolescenziale ed è finalizzata a conoscere i principali cambiamenti fisici e psicologici di questo periodo, con la presentazione del Consultorio Giovani.

Parteciperanno:

Daniela Giustini (psicologa)

Annarita Di Crescenzio (ostetrica)

Simona Rossi (assistente sociale)

e le operatrici del Consultorio Giovani dell’Azienda Usl Toscana Centro zona Empolese Valdarno Valdelsa.

Ingresso libero

Per il programma completo:

https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/le-iniziative-alla-fucini-in-aprile/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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