Sicurezza stradale, decine di incontri della polizia municipale nelle scuole di Empoli

Continua l'impegno della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa con i progetti sulla sicurezza stradale nelle scuole del territorio in collaborazione con l'Azienda USL Toscana centro. Dall'inizio del corrente anno scolastico, sono state coinvolte le scuole dell'infanzia di Empoli (Giovanna Salvadori, Pascoli, Pier della Francesca, Cortenuova, Pagnana, Rodari, Peter Pan) così come le scuole superiori (Virgilio, Fermi, Ss.ma Annunziata) e gli incontri sono in corso da inizio 2026. I NUMERI - Solo su Empoli gli incontri hanno coinvolto o coinvolgeranno 11 classi del Virgilio, 7 classi del Fermi e 7 classi della scuola dell'infanzia per un totale di quasi 500 studentesse e studenti.

Per quanto riguarda le statistiche sugli incidenti stradali, i dati in possesso al comando di via Cavour affermano che nel 2024 sono stati registrati 315 incidenti, nel 2025 -14% con 271 sinistri rilevati. Cala anche il numero dei feriti, dai 201 del 2024 ai 178 del 2025 (-11,4%). Invariati tra il 2024 e il 2025 purtroppo il numero dei decessi (1) e dei feriti con prognosi (3).

IL PROGETTO NELLE SCUOLE - Ovviamente, le donne e gli uomini del corpo di polizia municipale effettuano lezioni interattive diverse a seconda del pubblico studentesco. Le attività per le scuole dell'infanzia sono più legate alla sicurezza del pedone: il progetto La Sicurezza è un Tesoro per i bambini di 5-6 anni si svolge con due interventi, una lezione in classe con utilizzo di cartelli e della LIM e un'uscita a piedi sul territorio con consegna finale del Patentino del Pedone e un gadget per tutti i partecipanti.

Per le scuole superiori invece il progetto Guida in Sicurezza punta a allertare ragazzi e ragazze su quali sono i comportamenti da evitare in bicicletta, in motorino, con l'auto, oltre alle conseguenze di mettersi alla guida dopo aver bevuto o fatto uso di sostanze. La simulazione avviene grazie all'aiuto di alcuni occhiali che simulano gli effetti dell'alcol e delle droghe alla guida.

Per le scuole primarie infine sarà organizzato un evento a fine maggio in collaborazione con l'Unione Ciclistica Empolese con dimostrazioni sul campo per la sicurezza in bicicletta.

LE DICHIARAZIONI - "Ringrazio gli agenti del comando della polizia locale di Empoli per l'impegno nel progettare e sostenere un corso di educazione stradale così diffuso in tutti i nostri istituti scolastici - ha dichiarato l'assessora alla Polizia Municipale, Valentina Torrini -. Grazie anche al corpo scolastico che ci accoglie sempre con grande entusiasmo. Dobbiamo lavorare perché il numero degli incidenti stradali si riduca, per questo abbiamo bisogno di fare prevenzione con le nuove generazioni, a tutti i livelli. Dobbiamo far comprendere loro che c'è sempre qualcuno che ci aspetta a casa e che non possiamo lasciare alla fortuna la nostra sicurezza stradale e quella delle persone che camminano sulle nostre strade. Dobbiamo stare attenti, avere ben chiaro che siamo tutti responsabili quando siamo su una strada, che dai nostri comportamenti dipende il benessere e a volte, purtroppo, la vita nostra e delle persone che a piedi, in bici, in auto o in moto sono sulle nostre strade. Nessuna morte per incidente stradale è accettabile".

Il commissario capo Massimiliano Mengoni, responsabile comando territoriale di Empoli della polizia locale, afferma: "Siamo soddisfatti che il trend di incidenti e feriti sia in diminuzione, e il nostro impegno nel 2026 continua per le attività di prevenzione che possano sensibilizzare e portare i loro frutti nel calo degli incidenti. Il progetto di sicurezza stradale è qualcosa in cui crediamo fermamente perché bisogna investire su ragazze e ragazzi: saranno loro a mettere in pratica queste regole in strada. Da qualche anno abbiamo reintrodotto il lavoro con le scuole superiori e puntiamo a mantenere questi numeri e ad accrescere il numero delle classi coinvolte"

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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