Siena College of Future Biotechnology: prime lezioni di docenti senesi in Cina

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Al via il progetto pluriennale per la didattica internazionale sulle biotecnologie in collaborazione con l'Università di Nantong

Nell’ambito della collaborazione tra l’Università di Siena e l’Università di Nantong (Cina) per il progetto Siena College of Future Biotechnology, si è recentemente svolta un’esperienza di didattica internazionale che ha coinvolto le professoresse Alice Luddi e Laura Governini, docenti di Biologia Applicata presso il Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, diretto dalla professoressa Antonella Naldini.

Dal 16 al 31 marzo, le docenti hanno tenuto due settimane di lezioni presso l’ateneo cinese, rivolte a una classe di 75 studenti del primo anno del corso di Biotechnology.

L’iniziativa rappresenta il primo modulo didattico svolto da docenti dell’Ateneo senese presso l’Università di Nantong e segna l’avvio di un progetto pluriennale.

Le lezioni, relative all’insegnamento di Biologia Generale ed erogate interamente in lingua inglese, sono parte integrante del corso di laurea in Biotecnologie dell’Università di Siena, presieduto dalla professoressa Alessandra Gamberucci.

Il programma prevede, nei prossimi anni, il coinvolgimento di altri docenti dell’Ateneo nell’insegnamento di ulteriori discipline scientifiche, con l’obiettivo di consolidare la sinergia tra le due istituzioni e sviluppare un’offerta formativa internazionale d’eccellenza, orientata anche alla valorizzazione di percorsi accademici integrati e riconosciuti in entrambi i contesti universitari

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