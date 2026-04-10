Sventata truffa del finto carabiniere a Navacchio, arrestata una 35enne

Sventata una truffa ai danni di un anziano con la tecnica del finto Carabiniere. Nel pomeriggio dell’8 aprile, i militari della Stazione di Navacchio hanno arrestato una donna di 35 anni in flagranza di reato con l’accusa di tentata truffa aggravata e lesioni personali.

Il raggiro era iniziato nella mattinata, quando la vittima, un uomo di 89 anni residente a Cascina, era stata contattata telefonicamente da un sedicente maresciallo dei Carabinieri. Con un pretesto legato a presunte verifiche urgenti sulla purezza e provenienza dell’oro custodito in casa, il truffatore aveva convinto l’anziano a raccogliere tutti i preziosi e a consegnarli a una presunta collaboratrice.

Il piano è stato però interrotto grazie alla prontezza della figlia dell’uomo e di un vicino di casa, che, giunti sul posto durante la consegna, hanno intuito l’inganno e allertato il 112.

Nel tentativo di fuggire con il bottino, la donna ha ingaggiato una breve colluttazione, ferendo lievemente al braccio il vicino intervenuto per bloccarla. L’arrivo immediato dei Carabinieri ha consentito di fermarla e recuperare l’intera refurtiva.

Tutti i monili in oro sono stati restituiti al legittimo proprietario.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa, l’arrestata è stata trattenuta presso la camera di sicurezza del Comando. Nella mattinata successiva, il giudice ha convalidato l’arresto disponendo per la donna la misura degli arresti domiciliari.

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