Cascina, testa di animale appesa a un cavalcavia della FiPiLi

Cronaca Cascina
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La segnalazione arriva da un utente del gruppo Facebook 'I dannati della FiPiLi', che ipotizza si tratti di un lupo. Nei giorni scorsi un episodio simile lungo la strada dell'Arnaccio tra Cascina e Coltano. Indagini in corso

Torna l'allarme crudeltà animale nel Pisano dopo una nuova segnalazione lungo la FiPiLi, dove è stato ritrovata la testa decapitata di un animale appesa a un cavalcavia con una fune. Secondo quanto riportato in un post apparso sul gruppo Facebook 'I dannati della FiPiLi', un automobilista avrebbe notato la testa di un animale (a suo dire appartenente a un lupo) in direzione Pisa, nei pressi dell'uscita per Cascina. Non è ancora chiaro se si tratti effettivamente di un lupo, come ipotizzato nel post.

La segnalazione ha immediatamente riacceso l'attenzione su un episodio simile avvenuto soltanto pochi giorni fa, il 2 aprile, quando lungo la strada dell'Arnaccio, tra Cascina e Coltano, era stata rinvenuta la testa di un animale appesa a un cartello stradale. In quell'occasione le associazioni ambientaliste WWF ed ENPA avevano parlato di un possibile "atto intimidatorio", interpretato come un messaggio contro il valore ecologico di questi animali.

Sul caso in questione sono ancora in corso le indagini dei carabinieri forestali, mentre dal post dell'automobilista si apprende che già da ieri i militari sarebbero stati allertati per il nuovo macabro ritrovamento.

Il territorio di Cascina non sarebbe nuovo a episodi simili: già tre anni fa, a luglio del 2023, lungo la stessa superstrada tra Ponsacco e Cascina, era stato segnalato il ritrovamento di un animale, non meglio identificato tra un lupo o un cane di grossa taglia, privo di vita e appeso a un cavalcavia.

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