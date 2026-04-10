Scritte contro Vannacci alla sede di Futuro Nazionale a Firenze

È stata nuovamente imbrattata la sede di Futuro nazionale a Firenze. Dopo la scritta apparsa il giorno di Pasqua, 'Remigra nelle fogne', sulla saracinesca poi ripulita, ignoti hanno scritto 'Vannacci ti puzzano i piedacci' su una saracinesca.

Su un'altra zona della sede è stato invece lasciato attaccato, capovolto, un cartoncino con scritto sempre 'Remigra nelle fogne'. La sede fiorentina di Futuro nazionale, aperta il 28 marzo e prima in Italia, si trova in piazza Tanucci. L'apertura ha destato polemiche fin dal primo giorno.

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