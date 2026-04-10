Amboise e Vinci nel segno di Leonardo, la delegazione torna dalla Francia con nuovi progetti per il futuro

Si è concluso domenica 5 aprile il viaggio della delegazione vinciana che per quattro giorni ha fatto visita ad Amboise, la cittadina francese gemellata con Vinci, che custodisce le spoglie di Leonardo.

Dal 2 al 5 aprile (il gruppo è partito in pullman la sera del 1° aprile da Sovigliana) i partecipanti sono stati ospitati dalle famiglie francesi che fanno parte del Comitato per il gemellaggio Vinci-Amboise, e accompagnati dai componenti dello stesso comitato durante un programma di viaggio ricco e per certi versi suggestivo: i giovani della Consulta hanno fatto la conoscenza dei pari età francesi; il Comune di Amboise ha accolto la delegazione con la cerimonia ufficiale e l’incontro fra i due sindaci, Brice Ravier e Daniele Vanni; i vinciani hanno visitato la cantina della scuola superiore di viticoltura della città e il castello di Clos-Lucé, tomba di Leonardo da Vinci, e quindi tappa obbligata.

“Vinci e Amboise di nuovo insieme dopo tanti anni”, ha commentato Daniele Vanni, sindaco di Vinci, descrivendo questa nuova tappa del gemellaggio come “un percorso che riprende vigore soprattutto grazie alla Consulta giovanile vera protagonista di questa iniziativa. Un grazie sincero a tutte le famiglie francesi che ci hanno accolto in questi giorni, al Sindaco Brice Ravier e al Comitato Jumelage Amboise-Vinci. L’ospitalità che abbiamo ricevuto è stata un gesto autentico di amicizia e di fiducia. Ci hanno fatto sentire davvero a casa”.

Vanni poi annuncia quelli che saranno gli sviluppi di questo scambio: “Per il futuro stiamo già pianificando nuove iniziative, che coinvolgeranno sempre più le nostre comunità, rafforzando quello spirito di collaborazione e scambio che è alla base del nostro gemellaggio. Lo sguardo è già rivolto al futuro, con un traguardo speciale: il cinquantesimo anniversario nel 2028, che vogliamo celebrare insieme come simbolo di un’amicizia che continua a crescere. Perché i legami più veri non si limitano a essere ricordati: si vivono, si rinnovano e si costruiscono giorno dopo giorno”.

Per la fine di luglio è inoltre prevista una visita a Vinci di una delegazione da Amboise.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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