A Vinci 14 nuovi defibrillatori, al via la formazione per i cittadini: "Comunità sempre più sicura"

Quattordici nuovi DAE - defibrillatori automatici esterni - sono in fase di installazione su tutto il territorio del Comune di Vinci. Insieme a quello già presente in Piazza dell’Unità d’Italia diventeranno così 15, uno ogni mille residenti del Comune. Dei nuovi DAE, undici sono stati consegnati dall’Ausl Toscana Centro e tre donati da La Fabbrica dei Colori e Gumasio, associazioni attive sul territorio, che si occupano l’una di attività educative per i bambini e l’altra di escursioni in mountain bike.

È stato così lanciato "Ci stiamo a cuore", l'ampio progetto dell’amministrazione comunale che accoglie la volontà delle associazioni del territorio coinvolte nel diffondere la cultura della sicurezza nei luoghi pubblici attraverso la disponibilità dei defibrillatori semiautomatici 24 ore al giorno. Dei nuovi DAE gli undici consegnati dall’Ausl sono o saranno installati nel Capoluogo in Via Cerretana, Via Val di Sole, Via Roma e Piazza Garibaldi; all’Apparita in Via Luigi Pasqualetti; a Vitolini in Piazza del Popolo; a Sovigliana in Via Pietramarina, Viale Togliatti e Via Empolese; a Spicchio in Via E. Toti; in Via di Piccaratico. A S. Amato, Faltognano e al Parco dei Mille di Spicchio sono stati collocati quelli donati da La Fabbrica dei Colori e Gumasio (a Sovigliana ce n’è uno già presente dal novembre 2024, installato da Maintech davanti allo skatepark).

Defibrillatori a Vinci, la mappa

Vinci Città Cardioprotetta: nuovi defibrillatori e formazione nelle frazioni

La fabbrica dei colori e Gumasio, che hanno donato tre apparecchi, aderiscono al progetto con "Un DAE per la comunità", iniziativa che "si propone di costruire nel tempo una rete territoriale di cardioprotezione nei Comuni del nostro territorio", nonché una mappatura dei dispositivi presenti sul territorio e un’attività di sensibilizzazione e formazione rivolte a cittadini, scuole e associazioni sportive. La Misericordia di Vinci aderisce al progetto con un ciclo di dieci incontri formativi nelle frazioni (da aprile a luglio), completando così il progetto "Ci stiamo a cuore", pensato dal Comune di Vinci per sensibilizzare la popolazione sull’utilizzo dei defibrillatori automatici. A illustrare come utilizzare i defibrillatori in caso di emergenza, gli operatori della Misericordia di Vinci, che spiegheranno in ogni incontro le procedure da attuare, all’interno dell’iniziativa denominata "Vinci Città Cardioprotetta". Per poter partecipare agli incontri è necessario prenotarsi, chiamando lo 057156692 o scrivendo a formazione@misericordiavinci.it.

Sindaco Vanni: "Comunità sempre più sicura"

"Con l’installazione di 14 nuovi defibrillatori sul nostro territorio, Vinci compie un passo concreto e importante verso una comunità sempre più sicura e attenta alla salute dei cittadini – commenta Daniele Vanni, sindaco di Vinci. Il progetto ‘Ci stiamo a cuore’ non è solo un investimento in strumenti salvavita, ma rappresenta soprattutto un grande lavoro di squadra tra istituzioni, associazioni e volontariato. Desidero ringraziare l’Ausl Toscana Centro per il fondamentale supporto, così come La Fabbrica dei Colori e Gumasio per la generosità dimostrata con le loro donazioni, nate da un’esperienza dolorosa ma trasformata in un gesto di straordinario valore per tutta la comunità. Un ringraziamento speciale va anche alla Misericordia di Vinci, che con il progetto ‘Vinci Città Cardioprotetta’ affianca all’installazione dei DAE un percorso fondamentale di formazione e sensibilizzazione. Perché avere strumenti è essenziale, ma saperli utilizzare può fare davvero la differenza tra la vita e la morte. Il nostro obiettivo è chiaro: rendere Vinci un territorio cardioprotetto, dove ogni cittadino possa sentirsi parte attiva di una rete di sicurezza diffusa. Investire nella prevenzione, nella formazione e nella collaborazione significa investire nel futuro e nella qualità della vita della nostra comunità".

"Gli undici defibrillatori DAE sono consegnati dalla Ausl Toscana centro, Area dell'emergenza territoriale (diretta dal dottor Andrea Nicolini) del Dipartimento emergenza e area critica (diretto dal dottor Simone Magazzini), nell'ambito del progetto di potenziamento della rete esistente di defibrillatori - spiega Cristina Fanfani, coordinatrice infermieristica dell’Emergenza Sanitaria Territoriale 118 Area Empolese. L'intervento - finanziato con la Legge di stabilità - punta a potenziare gli interventi salvavita e ridurre i tempi di ospedalizzazione. La diffusione capillare sul territorio della rete di defibrillazione semiautomatica pubblica permette di aumentare la sopravvivenza da morte cardiaca improvvisa, effettuando la defibrillazione sui pazienti colpiti da arresto cardiaco nei primi momenti dell'arresto da parte degli astanti prima dell'arrivo dei mezzi di soccorso. Numerosi studi scientifici dimostrano che l'uso del defibrillatore entro i primi minuti all'arresto cardiaco migliorano nettamente la possibilità di sopravvivenza e anche le condizioni neurologiche con cui si sopravvive all'arresto. Sino a oggi, sono circa 50 i defibrillatori semiautomatici, oltre ad altrettanti sistemi di monitoraggio degli stessi, consegnati dall'Ausl Toscana centro a vari Comuni che rientrano nel territorio di competenza, a seguito della partecipazione e adesione dei comuni al progetto".

"Il progetto nasce in memoria di Renzo Busoni, figura centrale del gruppo Gumasio e sostenitore della nostra associazione, venuto a mancare nel marzo 2025 durante un’attività sportiva. La sua scomparsa ha reso ancora più evidente l’importanza della tempestività di intervento e della disponibilità sul territorio di dispositivi salvavita immediatamente accessibili" fanno sapere da La Fabbrica dei Colori aps e Gumasio asd. "La nostra Associazione si impegna in una capillare attività di sensibilizzazione e formazione gratuita, offrendo ai cittadini gli strumenti teorici e pratici per riconoscere un arresto cardiaco, effettuare eseguire le manovre di rianimazione cardiopolmonare e utilizzare correttamente il defibrillatore in attesa dei soccorsi del 118" viene aggiunto dalla Misericordia di Vinci.

Incontri formativi sull'utilizzo del DAE

Questo il calendario completo degli incontri formativi sull’utilizzo del DAE

(tutti con inizio alle 21)

22 aprile, Sovigliana, Circolo Arci, Via Empolese 133

29 aprile, Vinci, Casa del Popolo, Via R. Fucini 24

7 maggio, Spicchio, Circolo Arci, Via Limitese 13

13 maggio, S. Amato, Pro Loco, Via di S. Amato 200

30 maggio, Vitolini, Circolo Arci, Via della Libertà, 32

10 giugno, Apparita, Casa del Popolo, Via Martello 37

16 giugno, Faltognano, Circolo Arci, Via di Faltognano 9

29 giugno, Petroio, Circolo Arci, Via Villa Alessandri 3

1 luglio, S. Ansano, sede parrocchiale

8 luglio, Toiano, Circolo Arci, Via Cerretana 77

I progetti delle associazioni

Un DAE per la comunità - La fabbrica dei colori aps in collaborazione con Gumasio asd

La Fabbrica dei Colori APS, in collaborazione con ASD Gumasio, presenta il progetto "Un DAE per la Comunità", un’iniziativa continuativa di alto valore sociale e sanitario che mira a rendere il territorio più sicuro attraverso l’installazione di defibrillatori semiautomatici (DAE) accessibili 24 ore su 24. Il progetto nasce da un’esigenza concreta e urgente: ogni anno in Italia si registrano oltre 60.000 arresti cardiaci extraospedalieri e, in questi casi, la tempestività dell’intervento è determinante. L’utilizzo di un DAE entro 3-5 minuti può aumentare significativamente le probabilità di sopravvivenza, mentre oltre i 10 minuti queste si riducono drasticamente. Nonostante ciò, molte aree del territorio risultano ancora sprovviste di una rete capillare di dispositivi salvavita accessibili. Il progetto nasce in memoria di Renzo Busoni, figura centrale del gruppo Gumasio e sostenitore della nostra associazione, venuto a mancare nel marzo 2025 durante un’attività sportiva. La sua scomparsa ha reso ancora più evidente l’importanza della tempestività di intervento e della disponibilità sul territorio di dispositivi salvavita immediatamente accessibili.

Obiettivi del progetto

L’iniziativa si propone di costruire nel tempo una rete territoriale di cardioprotezione nei Comuni del nostro territorio. Tra gli obiettivi principali:

-installare almeno un nuovo DAE ogni anno in postazioni accessibili H24;

-creare una mappatura aggiornata dei dispositivi presenti sul territorio;

-promuovere attività di sensibilizzazione e formazione rivolte a cittadini, scuole e associazioni sportive;

-formare una rete di persone in grado di intervenire tempestivamente in caso di emergenza.

Le attività previste

Il progetto prevede l’acquisto e l’installazione dei defibrillatori in teche protette e accessibili, la realizzazione di campagne informative e l’organizzazione di corsi BLSD (Basic Life Support – Defibrillation). Saranno inoltre promossi eventi pubblici annuali per presentare i risultati raggiunti e coinvolgere attivamente la comunità.

Un investimento per la vita

"Un DAE per la Comunità" rappresenta un investimento concreto nella sicurezza, nella prevenzione e nella cultura del primo soccorso. È un progetto che unisce memoria e futuro, trasformando un dolore in un’azione capace di salvare vite. La Fabbrica dei Colori APS e ASD Gumasio invitano aziende, enti e cittadini a partecipare e sostenere l’iniziativa, contribuendo alla costruzione di una comunità più sicura e consapevole. LA FORZA DI UN RICORDO, L’ENERGIA DI UN CUORE - Un cuore per la comunità: ricordiamo Renzo salvando vite.

Vinci Città Cardioprotetta - Misericordia di Vinci

Progetto: "Vinci Città Cardioprotetta" - Un impegno comune per la sicurezza di tutti

In vista dell'imminente installazione da parte dell’amministrazione comunale di 14 postazioni DAE ad accesso pubblico PAD (Public Access Defibrillator) in punti strategici del territorio, la Misericordia di Vinci promuove un’importante iniziativa di cardioprotezione volta a rendere queste tecnologie una risorsa concreta nelle mani della cittadinanza. Il progetto nasce con l’obiettivo di colmare il divario tra la presenza del dispositivo e la capacità di intervento immediato. Per questo motivo, la nostra Associazione si impegna in una capillare attività di sensibilizzazione e formazione gratuita, offrendo ai cittadini gli strumenti teorici e pratici per riconoscere un arresto cardiaco, effettuare eseguire le manovre di rianimazione cardiopolmonare e utilizzare correttamente il defibrillatore in attesa dei soccorsi del 118.

Il programma formativo

Il calendario prevede un ciclo di 10 incontri, distribuiti tra i mesi di aprile e luglio, che coinvolgeranno le diverse frazioni del Comune. Ogni appuntamento sarà finalizzato a:

-istruire i partecipanti sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP);

-abilitare i cittadini all’utilizzo del DAE in totale sicurezza;

-diffondere la cultura del primo soccorso come valore di civiltà e solidarietà;

Grazie alla sinergia tra istituzioni e volontariato, Vinci compie un passo decisivo verso una comunità resiliente, dove ogni cittadino può diventare un anello fondamentale della "catena della sopravvivenza".

Fonte: Comune di Vinci

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