Visite diabetologiche e certificazioni: l’ambulatorio di Diabetologia e Malattie Metaboliche del Serristori potenzia l’attività

Il potenziamento del servizio annunciato qualche mese fa, ha preso il via in questi giorni con attività due volte alla settimana, su prenotazione Cup. L’attività diabetologica dell’ospedale Serristori, oramai attiva da anni, è stata potenziata: il mercoledì e il giovedì mattina 08.30-13.30 mentre il giovedì pomeriggio sarà ulteriormente estesa fino alle 17.30 per il servizio di certificazione diabetologica per il rilascio/rinnovo della patente. L’offerta dell’ambulatorio di cui è responsabile Francesco Manetti, direttore della struttura operativa semplice di Diabetologia e Malattie Metaboliche, comprende sia visite che certificazioni. Le visite riguardano il primo e secondo accesso, visita diabetologica urgente e post ricovero per i pazienti in dimissione dall’ospedale Serristori mentre le certificazioni per il rilascio/rinnovo della patente è un servizio nuovo che permette agli utenti del Valdarno di non spostarsi su altri ospedali. È attivo anche il servizio di teleconsulto per il medico di medicina generale.

Durante una prima visita diabetologica il medico specialista raccoglie innanzitutto informazioni sulla storia clinica e sullo stile di vita del paziente con una valutazione fisica che comprende la misurazione di peso altezza, l’indice di massa corporea, la circonferenza vita, la pressione arteriosa e uno screening delle complicanze. Al termine viene impostata una terapia farmacologica.

Durante la visita di secondo accesso (o visita di controllo) i pazienti già noti al servizio diabetologico vengono monitorati rispetto all'andamento della malattia cronica e all'efficacia della terapia in atto.

Con questo potenziamento, l’ospedale Serristori diretto dalla dottoressa Martina Chellini, prosegue con determinazione nel rafforzamento dell’offerta di servizi integrati, sia in ambito ospedaliero sia territoriale. Prima dell’ambulatorio della diabetologia, negli ultimi mesi sono stati potenziati due servizi strategici: il servizio di odontoiatria ha ricevuto un significativo impulso a partire da settembre, con l’estensione delle sedute fino a tre giorni alla settimana e dal mese scorso fino a quattro, per un’offerta settimanale completa di attività odontoiatrica di base, conservativa, protesica e con un ambulatorio dedicato a pazienti con bisogni speciali; il secondo servizio è quello dell’ambulatorio senologico che ha riaperto con sedute due volte al mese.

Fonte: Ausl Toscana Centro