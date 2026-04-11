Aggressione con le forbici a scuola: la vittima torna in classe lunedì, sospesa l'aggressora

Lunedì tornerà tra i banchi la 12enne ferita a colpi di forbici dalla compagna di classe nel bagno della palestra della scuola di Castelfranco di Sotto. Ad annunciarlo è il preside dell'istituto, che nella giornata di oggi ha sentito il padre della ragazza: "Ci ha detto che sta bene, si è tranquillizzata e che lunedì sarà regolarmente in classe". Domani il dirigente e alcuni docenti andranno a farle visita a casa.

Non ci sarà invece la coetanea che l'ha aggredita, sospesa con un provvedimento emesso già ieri dal consiglio d'istituto. Massimo riserbo sull'entità della sospensione, ma l'impressione è che la ragazza sarà avviata a un percorso di sostegno psicologico individuale.

Sul movente, il preside riferisce che si tratterebbe di un tentativo di emulazione di una scena vista in un film o in un video. Un dettaglio che spetterà alla procura minorile approfondire, quando disporrà l'audizione della minore in sede protetta come previsto dalla legge. La famiglia dell'aggressora, con cui il dirigente ha parlato, "è dispiaciuta, anzi sconvolta", mentre la ragazza non avrebbe ancora mostrato di aver compreso la gravità del suo gesto.

"Quanto accaduto è gravissimo, ma nessuna componente scolastica lo sottovaluta", ha dichiarato il preside, che ha poi allargato lo sguardo al contesto: "Certi episodi scaturiscono da una grande solitudine domestica, dall'uso non corretto e non sorvegliato dei social e da un'educazione non ancora adeguata. La scuola deve agire in grande collaborazione con le famiglie, ma spesso non siamo in grado di intercettare tutto".

Il consiglio d'istituto ha ribadito in una nota che "la scuola è e deve restare un luogo di benessere e crescita", invitando alla lucidità e al senso di responsabilità nell'affrontare l'accaduto.