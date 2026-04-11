Aisla Firenze: dal 18 aprile ripartono gli incontri con il Gruppo di Aiuto di Empoli

Ripartono gli incontri con il Gruppo di Aiuto di Empoli di Aisla Firenze. Prima data in calendario è sabato 18 aprile (ore 10.30-12), a Empoli, presso “Vital Center”, in via Pacinotti 15.

«La Sla è una malattia che coinvolge sia il malato sia la famiglia – commenta Barbara Gonella, presidente di Aisla Firenze -. Rende molto complicata la gestione e l’assistenza della persona malata, spesso effettuata in uno stato di notevole solitudine. Per questo, fin dal 2011, è attivo il Gruppo di Aiuto (GDA) di Firenze. Ripartiamo con nuovi appuntamenti, a seguito della richiesta di vari malati e familiari del territorio empolese, della collaborazione di due nuove psicologhe e grazie al sostegno del Centro Vital Center di Empoli, partner storico della nostra associazione che mette a disposizione la sala per gli incontri mensili. Quando questa iniziativa ha preso il via il Gruppo veniva condotto da Pernía Morales, storico psicologo di Aisla Firenze che vorrei ricordare con gratitudine per l’impegno e la dedizione con cui ha seguito i nostri associati. Il Gruppo di Aiuto si propone di offrire uno spazio alle persone affette da Sla/malattia del motoneurone e ai loro familiari caregiver in cui esprimere e condividere emozioni, difficoltà, esperienze e reciproco aiuto. Senza giudizi o consigli non richiesti, ascoltando con attenzione e rispetto. Creando in questo modo, e tramite il supporto dello psicologo, una rete di aiuto reciproco».

«Siamo un centro di riabilitazione e collaboriamo con Aisla Firenze da diversi anni. Ci occupiamo, per le persone affette da Sla, di fisioterapia (anche in acqua), riabilitazione neurologica e anche servizio domiciliare su richiesta – dichiara Irene Piacenti, fisioterapista del Centro Vital Center di Empoli -. Offriamo dunque la sede gratuitamente proprio per contribuire a dare un sostegno a questa realtà molto attiva sul territorio».

Questi incontri sono anche occasioni per informarsi, acquisire nuove tecniche e strategie per affrontare con maggiore competenza la malattia e attivare risorse personali. A questo scopo durante l’anno vengono invitati specialisti a cui poter fare domande e chiedere approfondimenti sulla patologia.

È gradita la conferma della partecipazione entro il 17 aprile al cell/whatsapp di Aisla Firenze 348.1880933.

Aisla Firenze è una sezione di Aisla Aps, associazione indipendente avente la mission di diventare il soggetto nazionale di riferimento per tutela, assistenza, cura dei malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica e per lo sviluppo della ricerca scientifica nel campo di questa malattia neurodegenerativa. Il bilancio del 2024 parla di più di ottanta pazienti seguiti, oltre a tutti i familiari e caregiver supportati. Nata nel 2011 dalla volontà di un piccolo gruppo di malati di Sla, assieme a familiari e amici, Aisla Firenze si pone l’obiettivo di migliorare i processi di assistenza a chi è affetto da questa malattia sul territorio dell’area metropolitana fiorentina, anche divulgando le relative informazioni. Tutto ciò con l’intento di stimolare istituzioni e organismi del sistema socio-sanitario regionale a una presa in carico adeguata e qualificata dei pazienti. L’associazione, accreditata dall’Aou Careggi, ha svolto l’anno scorso 498 ore di assistenza erogata con fisioterapia, 161 ore con idrokinesiterapia, 130 tra sostegno psicologico e consulenza medica, 200 ore di incontri del Gruppo di Aiuto (Gda), 24 ore con logopedia.

Fonte: Aisla Firenze - Ufficio Stampa

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