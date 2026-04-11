"Beat for Peace", a Montespertoli un DJ contest per la Festa della Toscana: musica giovane e diritti in piazza del Popolo

Una notte di musica, giovani talenti e impegno civile nel cuore del paese. Sabato 19 aprile 2026, dalle ore 18 fino a mezzanotte, la piazza del Popolo di Montespertoli ospiterà il DJ Contest "Beat for Peace", inserito nel programma della Festa della Birra a cura del Comitato Commercianti, con il Patrocinio del Comune di Montespertoli, in collaborazione con il Comitato Genitori della cittadina e organizzato dall'Associazione culturale Fiesta.

L’iniziativa, grazie alla compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana è collegata alle celebrazioni della Festa della Toscana ed esprime un’attenzione particolare ai temi della parità di genere e dei diritti nel progetto di Giovanna M. Carli.

In piazza si alterneranno giovanissimi DJ e musicisti toscani, protagonisti di una lunga maratona musicale che spazierà dalla musica elettronica alla techno, dal pop fino al sound design sperimentale. Ogni performance sarà ispirata al tema della pace come energia condivisa, trasformando la serata in un’esperienza collettiva fatta di suoni, immagini e partecipazione.

I set saranno intervallati da contributi creativi sui diritti umani, sulla convivenza e sulla libertà dei popoli.

"Beat for Peace" si propone come un’occasione di incontro e dialogo tra giovani, dove il ritmo diventa linguaggio universale e strumento di consapevolezza sociale. Il progetto nasce infatti con l’obiettivo di offrire alle nuove generazioni uno spazio di espressione e confronto, valorizzandone la creatività e il ruolo attivo nella costruzione di una cultura della pace.

L’evento rappresenta il momento conclusivo di un percorso iniziato nei mesi precedenti, che ha coinvolto i partecipanti in laboratori di produzione musicale, incontri con esperti del settore e prove aperte alla cittadinanza.

Per una notte, piazza del Popolo si trasformerà così in un grande laboratorio sonoro a cielo aperto, un luogo in cui la musica supera le barriere e diventa strumento di dialogo e condivisione.

Il progetto è firmato da Giovanna M. Carli e Maurizio Bianchi, con la partecipazione dei musicisti Dario Bianchi e Giovanni Tancredi Tafani (sax e producer), impegnati in un dialogo tra strumenti dal vivo e sonorità contemporanee.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, con una particolare attenzione rivolta ai giovani, alle scuole e alle associazioni del territorio.

"Beat for Peace" non è solo un contest, ma un manifesto sonoro: un invito a costruire insieme, battito dopo battito, una cultura fondata su rispetto, libertà e convivenza.

Fonte: Ufficio stampa