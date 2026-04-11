Oggi io e Patrizia voliamo in Brasile a Rio de Janeiro e mentre guarderemo la baia da un punto panoramico, gusteremo un momento di dolcezza con i Brigadeiro al pistacchio.

I dolci Brasiliani sono spesso realizzati con latte condensato, cocco e cioccolato e sono molto dolci. La ricetta dei Brigadeiro utilizza latte condensato vi lascio due link dove potete realizzare da voi il latte condensato, anche se lo trovate al sumpermercato:

https://ricette.giallozafferano.it/Come-fare-il-latte-condensato.html

https://www.fattoincasadabenedetta.it/ricetta/latte-condensato/

La ricetta dei Brigadeiro al Pistacchio e la foto di copertina l'ho presa da Il Cucchiaio d'Argento

https://www.cucchiaio.it/ricetta/brigadeiro-al-pistacchio/

Brigadeiro al pistacchio

Ingredienti per circa 16 brigadeiro:

400 ml di latte condensato

20 g di burro

70 g di crema di pistacchio

1/4 di cucchiaino di sale

100 g di pistacchi tritati per la copertura

Preparazione

Per preparare i brigadeiro, in una casseruola antiaderente raccogliete il latte condensato, il burro e un pizzico di sale. Scaldate a fuoco medio-basso, mescolando continuamente con una spatola in silicone o un cucchiaio di legno, fino a quando il burro sarà completamente sciolto e il composto ben amalgamato. Togliete momentaneamente la casseruola dal fuoco e aggiungete la crema di pistacchio. Mescolate bene fino a ottenere un composto omogeneo, quindi rimettete sul fuoco. Continuate la cottura a fuoco basso, mescolando costantemente, fino a quando il composto si sarà addensato e inizierà a staccarsi dalle pareti della pentola. Per verificare che sia pronto, passate la spatola sul fondo della pentola: se nel composto si forma un solco netto che impiega un paio di secondi a richiudersi, la consistenza è corretta. Dovrà risultare denso e vellutato. Trasferite il composto in una ciotola e copritelo con pellicola per alimenti a contatto. Fate raffreddare in frigorifero per almeno 1 ora o comunque finché sarà ben sodo. Una volta rassodato, estraetelo dal frigo e, aiutandovi con un cucchiaio o uno scavino, prelevate porzioni da circa 25 g ciascuna. Modellatele tra le mani leggermente unte per ottenere delle palline lisce e regolari. Passatele subito nei pistacchi tritati, facendoli aderire bene su tutta la superficie. Disponete i brigadeiro al pistacchio negli appositi pirottini ed eccoli pronti per essere serviti e gustati!

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Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

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