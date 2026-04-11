Castelfranco, 90enne investito e ucciso: sequestrata un'auto sospetta

Ci sono degli sviluppi nell'indagine sull'incidente in cui ha perso la vita Angiolo Baronti, 90 anni, travolto da un'auto pirata mentre si trovava in bicicletta a Castelfranco di Sotto.

Immediate le ricerche dell'auto che, grazie alle testimonianze e al supporto dei Carabinieri, hanno permesso alla Polizia locale di Castelfranco di individuare una vettura che ora è fortemente sospettata di appartenere al pirata della strada. Da quanto appreso, la vettura è stata sequestrata e ora è a disposizione delle autorità per gli accertamenti tecnici.

Secondo quanto emerso, la macchina sarebbe stata individuata già qualche ora dopo l'incidente grazie alle dichiarazioni di alcuni cittadini e alle immagini delle videocamere di sorveglianza. L'auto presenterebbe, inoltre, diverse ammaccature che gli accertamenti dovranno ora verificare per stabilire un'eventuale compatibilità con l'impatto.

Il titolare dell’indagine, Giacomo Pellegrini, comandante della Polizia locale di Castelfranco, si dice fiducioso: il veicolo corrisponderebbe con la descrizione fornita dai testimoni.

Parallelamente proseguono le indagini in un'altra direzione: capire chi fosse alla guida.

Il corpo dell'uomo si trova ancora presso l'Istituto di medicina legale di Pisa, dove sono in corso gli accertamenti utili alle indagini.

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