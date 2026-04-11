CSI in Tour 2026, undicesima edizione: 40 tappe in Toscana per lo sport educativo e i sani stili di vita

Testimonial di questa edizione la toscana Giulia Pisani l' ex pallavolista che ha giocato dai 16 ai 27 anni per la Nazionale e per importanti club di Serie A alzando numerosi trofei a livello italiano e internazionale. Dal 2019 commenta le partite del campionato di Serie A Femminile e della Nazionale per conto dell'ente televisivo Rai sport, che ha partecipato a campionati europei, mondiali e le ultime due Olimpiadi in veste di inviata Rai. Dall' estate 2022 rivesto il ruolo di Team Manager della Nazionale Italiana di pallavolo U16.

In conferenza stampa è stata intervistata dai giornalisti ed ha ricevuto lo speciale riconoscimento 80esimo anniversario del Centro Sportivo Italiano consegnato dal presidente regionale Carlo Faraci e da Don Leonardo Biancalani assistente ecclesiastico regionale CSI Toscana , per il suo eccellente impegno nello sport educativo della Pallavolo nazionale e fondatrice di PisoVolleyCamp il programma educativo che Giulia sta portando in tutto il territorio italiano.

"Sono particolarmente felice - afferma il presidente della Regione, Eugenio Giani - di partecipare a questa presentazione e di contribuire a promuovere questo denso programma di appuntamenti, che non soltanto toccherà tutta la Toscana, ma che contribuisce alla diffusione della conoscenza prima e della pratica sportiva poi. Lo sport non è soltanto salute, ma socialità prevenzione delle malattie, educ azione mentale e sviluppo della personalità e delle doti cognitive ed intellettive. E lo sport non si può e deve pensare come ristretto alle principali e più conosciute discipline agonistiche e non, ma va considerato, come bene fa il Csi, che ringrazio e con cui mi complimento, un impegno che spazia tra moltissime attività che vanno conosciute e che si deve provare a praticare".

"Sono molto orgogliosa di poter essere la madrina di quest’edizione del CSI IN TOUR non vedo l’ora di iniziare! Lo sport per me è una palestra di vita che ti prepara ad aﬀrontare le varie diﬃcoltà cercando sempre di trovare una soluzione", aﬀerma Giulia Pisani che ha spiccate doti di team building e leadership grazie alla sua formazione sportiva di alto livello.

La manifestazione oﬀre la possibilità di vivere i valori dello sport e sani stili di vita, dell’amicizia, della pace e della condivisione grazie alla collaborazione con gli enti, le aziende e le associazioni che sostengono il progetto, Lidi Grimaldi, Direttrice Marketing e Comunicazione Esselunga. "Per Esselunga sostenere lo sport significa investire nella crescita delle persone e delle comunità. Dalle grandi manifestazioni fino alle iniziative diffuse sul territorio, crediamo nello sport come potente veicolo educativo, capace di promuovere inclusione, benessere e corretti stili di vita. Progetti come ‘CSI in Tour’ rappresentano pienamente questi valori, perché avvicinano i giovani e le famiglie allo sport, contribuendo a costruire una cultura della salute e della condivisione".

Grazie al Main sponsor Esselunga, a MenariniGroup, Decathlon, Banco BPM, Publiacque, Mukky, e agli Enti patrocinanti che accolgono le tappe, il CSI in tour è diventato un appuntamento importante per tutta la Toscana con gli eventi che il CSI-Centro Sportivo Italiano Toscana organizza dal 2015.

L’edizione del ‘CSI in tour, a ciascuno il suo sport’ è dedicata alla figura della dirigente della Regione Paola Garvin, prematuramente scomparsa, che fu artefice dell’ideazione e della realizzazione della manifestazione.

"Iniziative come ‘CSI in Tour’ rappresentano un’opportunità importante per i territori, perché portano lo sport vicino alle persone, nelle piazze e nei luoghi della vita quotidiana- ha evidenziato Susanna Cenni, presidente di Anci Toscana e sindaca di Poggibonsi - Lo sport non è soltanto attività fisica, ma è educazione, inclusione, benessere e costruzione di relazioni. Per i Comuni è uno strumento fondamentale per promuovere coesione sociale e qualità della vita, soprattutto per le nuove generazioni. Il valore di questo progetto sta anche nella capacità di mettere in rete istituzioni, associazioni e comunità locali, offrendo occasioni concrete di partecipazione e crescita diffusa."

"Il Comune di Firenze è felice di accogliere anche quest’anno il CSI in Tour. Undici edizioni sono un traguardo importante che testimonia come questo progetto sia diventato un punto di riferimento autentico per le comunità del nostro territorio - spiega l’assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini-. quaranta tappe, centinaia di società sportive, migliaia di bambine e bambini e famiglie coinvolti: questi numeri raccontano meglio di qualsiasi altra cosa il valore di una manifestazione che sa mettere lo sport al servizio delle persone. Siamo inoltre molto lieti che quest’anno a rappresentare i valori del tour ci sia Giulia Pisani, un’eccellenza toscana che ha saputo costruire una carriera straordinaria prima come atleta di alto livello nel volley Nazionale e nei migliori club di Serie A, conquistando trofei e regalando emozioni, e poi come voce autorevole della stessa disciplina su Rai Sport. Crediamo che lo sport sia uno strumento educativo e di coesione sociale e il CSI in Tour incarna esattamente questa visione. Non una competizione fine a se stessa, ma l’attività fisica come percorso di crescita, benessere e inclusione: un messaggio quanto mai prezioso per le nuove generazioni”.

"È importante fin da giovani creare la cultura sportiva- ha sottolineato Alessandro Viti coordinatore di Sport e Salute - non solo con l’agonismo ma con tante attività coinvolgenti come fa il CSI" e Simone Cardullo presidente regionale del CONI prosegue mettendo in evidenza il ruolo fondamaentale e l’impegno del CSI di promuovere lo sport giovanile.

Anche nel saluto di Ansmes con il presidente nazionale Francesco Conforti emerge l’entusiasmo di promuovere anche quest’anno le tappe del tour nelle varie provincie, con la loro presenza come associazione benemerita del Coni e CIP Comitato paralimpico.

Alla conferenza stampa erano presenti tra gli altri anche la Misericordia, con il provveditore di Campi Bisanzio Cristiano Biancalani, nell'anno dei festeggiamenti per il 480º dalla Fondazione delle Misericordie della Toscana, fondamentale per l’assistenza sanitaria nelle manifestazioni sportive durante le gare nei campionati del CSI. Inoltre tra gli invitati alla conferenza stampa anche Nadia Xodo del Movimento internazionale dei Focolari che il primo maggio dei giovani a Loppiano ospiterà la speciale tappa dell’itinerante villaggio dello sport nel grande evento “Roots, alla scoperta di ciò che ci unisce”, il titolo della tematica che simbolicamnete raccogliamo come riflessione e messaggio di pace da portare nel cuore di tutto il mondo, attraverso lo sport, nelle 40 tappe del CSI in tour 2026.

Il calendario delle tappe e gli eventi in programma fino a novembre 2026

Il tour di oltre sei mesi di attività sportiva educativa in 40 tappe, inizierà il 12 aprile a Pieve a Settimo Scandicci (FI) nell’ambito del grande evento popolare “Festa della Madonna dei Fiori” con la corsa podistica ed il Villaggio dello sport che farà tappa anche nella città di Grosseto all'evento inaugurato dal Vescovo nella Festa della Famiglia con il patrocinio della Diocesi e del Comune e proseguirà il 18 aprile per arrivare nella meravigliosa città di Siena alla Fortezza medicea, nelle aree gioco e con varie strutture sportive nelle quali società, gruppi parrocchiali, circoli ricreativi, offrono la possibilità ai bambini, ragazzi e famiglie di sperimentare gratuitamente le attività in programma tra gare, tornei e dimostrazioni.

Il primo maggio il Villaggio dello sport sarà ospitato nella Cittadella internazionale di Loppiano in occasione del grande evento dei giovani quest’anno intitolato “Roots, alla scoperta di ciò che ci unisce”. Il 2 maggio una tappa nel Comune di Monteriggioni nell’antico borgo in provincia di Siena e con il 9 maggio la città di Lucca attende il CSI in tour in Piazza Napoleone dove anche quest’anno saranno allestite le strutture sportive itineranti che poi il 10 maggio faranno tappa in Piazza San Jacopo in Acquaviva sul lungomare della città di Livorno e nel Valdarno passando il 17 maggio al Parco delle Piagge di Pisa tra sport e tradizioni per la Festa di Sant’Ubaldo per proseguire verso Firenze al particolare evento di montain bike e ludico motoria nei percorsi sportivi avventurosi denominati inferno purgatorio e paradiso con l’evento Chianti down Country, facendo poi tappa il 23 maggio in provincia di Arezzo allo Stadio di Laterina per giungere con il Villaggio dello sport il 30 maggio nelle piazze delle città storiche di Pisa e Siena e poi a Matassino (FI) al grande evento con il patrocinio di tre comuni che insieme al CSI hanno organizzato la corsa podistica ed i tornei di basket e calcetto femminile oltre al dibattito pubblico sullo sport, concerto e con le celebrazioni congiunte dei Vescovi di Fiesole e di Firenze, per una grande festa che unirà sport, fede, tradizione popolare e territorio.

Il 6 giugno lo sport e gioco fanno tappa all’oratorio Terontola in provincia di Arezzo. Inoltre i giovani degli oratorio toscani si ritroveranno il 10 e 11 giugno” in campo per la Pace” l’evento che sarà inaugurato con l’inno nazionale di Mameli cantato dal vivo dalla giovane cantautrice toscana Sofia Stella Pasquini prima alla finale di calcio a 5 dei giovani degli oratori toscani che scenderanno in campo per lo speciale torneo Coppa della pace del CSI Toscana, con il calcio d’inizio affidato a mister Renzo Ulivieri oltre alla testimonial dell’evento Giulia Pisani la ex pallavolista nazionale sul campo di Spazio Reale con le squadre giovanili del volley femminile che disputeranno lo speciale torneo COPPA DELLA PACE la novità di quest’anno con lo sport educativo, nell'ambito di questa edizione del CSI in tour che coinvolgerà migliaia di persone in particolare i più giovani nelle tappe in programma tra Firenze, Pisa, Lucca, Massa Carrara, Lunigiana, Prato, Pistoia e il 17 luglio allo Stadio Comunale di Livorno con La notte bianca dello sport e proseguendo con le tappe a Quarrata, Masiano, Bagni di Lucca, Volterra ed i paesi, poi a Viareggio, Siena fino a concludersi a Firenze con la tappa regionale il 19 e 20 settembre nel parco delle Cascine e per concludere la tappa finale del tour il 7-8 di novembre nel comune di Figline Valdarno con il grande evento “Autumnia” tra festa dello sport, convegno tematico e comunità agricola, l’evento coinvolgerà un numeroso pubblico con la partecipazione attiva di migliaia di bambini e adolescenti accompagnati dai genitori.

Fonte: Ufficio stampa CSI Toscana APS