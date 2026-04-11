Fioretto Maltinti compie 100 anni: il sindaco Mantellassi a festeggiare il centenario

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35 anni alla vetreria Vitrum di Empoli e una vita intera nella sua città: l'amministrazione comunale ha omaggiato il signor Maltinti con fiori e pergamena ricordo

Omaggiato dal sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi, oggi (sabato 11 aprile 2026) il signor Fioretto Maltinti ha ‘tagliato’ un traguardo importante, insieme ad una torta buonissima: 100 anni!

Cento anni, una vita dedicata all’impegno, al lavoro – il signor Fioretto ha trascorso 35 anni nella vetreria Vitrum di Empoli - e nell’amore della sua famiglia, che ha voluto festeggiare nella sua città con gli affetti a lui più cari e tanti amici.

Il sindaco Mantellassi gli ha consegnato un omaggio floreale e una pergamena ricordo.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Empoli

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