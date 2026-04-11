Fioretto Maltinti compie 100 anni: il sindaco Mantellassi a festeggiare il centenario

Omaggiato dal sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi, oggi (sabato 11 aprile 2026) il signor Fioretto Maltinti ha ‘tagliato’ un traguardo importante, insieme ad una torta buonissima: 100 anni!

Cento anni, una vita dedicata all’impegno, al lavoro – il signor Fioretto ha trascorso 35 anni nella vetreria Vitrum di Empoli - e nell’amore della sua famiglia, che ha voluto festeggiare nella sua città con gli affetti a lui più cari e tanti amici.

Il sindaco Mantellassi gli ha consegnato un omaggio floreale e una pergamena ricordo.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Empoli

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