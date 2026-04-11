Funaro: "Stazioni di Rifredi e Statuto in condizioni da terzo mondo, è inaccettabile"

Degrado, abbandono e condizioni "da terzo mondo". Non usa giri di parole Sara Funaro, sindaca di Firenze, dopo aver visitato oggi, sabato 11 aprile, le stazioni ferroviarie di Firenze Rifredi e Firenze Statuto.

"Nel momento in cui sono tornata si vede a occhio nudo la situazione di degrado e di abbandono di quelle due stazioni, non è accettabile", ha dichiarato Funaro a margine dell'evento L'armonia – Arte Ambiente Architettura, ricordando di aver già effettuato in precedenza una serie di sopralluoghi e di aver ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini.

La sindaca ha poi alzato ulteriormente i toni: "Quelle sono due stazioni importanti della città e non possono essere in condizioni da terzo mondo". Al centro delle sue richieste, servizi all'altezza per chi utilizza quotidianamente quegli scali: "Ci vogliono dei servizi che siano accoglienti e che siano dignitosi per le migliaia di pendolari che passano da quelle stazioni".

Funaro ha ricordato il peso specifico di Rifredi nel sistema ferroviario regionale: "È la terza stazione della nostra regione per numero di passeggeri", ha sottolineato, indicando le priorità di intervento: il recupero degli spazi vuoti da destinare a uso commerciale, la riapertura delle biglietterie, il ripristino dei monitor informativi e il miglioramento complessivo dell'accoglienza.

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