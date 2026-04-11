Guasto sulla linea Roma-Firenze: ritardi dei treni fino a a 70 minuti

Circolazione ferroviaria in tilt questa mattina sulla linea Roma-Firenze a causa di un guasto tecnico nei pressi di Orte, che ha provocato forti rallentamenti e disagi per i viaggiatori.

Dalle prime ore del giorno la circolazione è stata fortemente rallentata e diversi treni Alta Velocità, Intercity e regionali hanno accumulato ritardi fino a 70 minuti, a seguito della necessità di far viaggiare i convogli sulla linea convenzionale.

Secondo RFI, la situazione è in progressivo miglioramento: a partire dalle ore 11 il traffico ferroviario è tornato gradualmente alla normalità dopo l'intervento dei tecnici, anche se permangono ritardi residui che possono arrivare fino a circa 30 minuti.

Il disagio si è inserito in una giornata già complessa per la tratta, interessata anche da lavori programmati tra Orvieto e Settebagni che hanno comportato deviazioni e una riduzione dell'offerta ferroviaria.

Il ripristino completo della regolare circolazione è atteso nelle prossime ore, con il ritorno alla piena operatività della linea direttissima previsto progressivamente nei prossimi giorni.

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