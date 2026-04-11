Guasto sulla linea Roma-Firenze: ritardi dei treni fino a a 70 minuti

Circolazione rallentata per un inconveniente tecnico nei pressi di Orte, traffico in graduale ripresa ma disagi ancora in corso sulla linea Alta Velocità
Circolazione ferroviaria in tilt questa mattina sulla linea Roma-Firenze a causa di un guasto tecnico nei pressi di Orte, che ha provocato forti rallentamenti e disagi per i viaggiatori.
Dalle prime ore del giorno la circolazione è stata fortemente rallentata e diversi treni Alta Velocità, Intercity e regionali hanno accumulato ritardi fino a 70 minuti, a seguito della necessità di far viaggiare i convogli sulla linea convenzionale.
Secondo RFI, la situazione è in progressivo miglioramento: a partire dalle ore 11 il traffico ferroviario è tornato gradualmente alla normalità dopo l'intervento dei tecnici, anche se permangono ritardi residui che possono arrivare fino a circa 30 minuti.
Il disagio si è inserito in una giornata già complessa per la tratta, interessata anche da lavori programmati tra Orvieto e Settebagni che hanno comportato deviazioni e una riduzione dell'offerta ferroviaria.
Il ripristino completo della regolare circolazione è atteso nelle prossime ore, con il ritorno alla piena operatività della linea direttissima previsto progressivamente nei prossimi giorni.
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