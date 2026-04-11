Guasto sulla linea Roma-Firenze: ritardi dei treni fino a a 70 minuti

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Circolazione rallentata per un inconveniente tecnico nei pressi di Orte, traffico in graduale ripresa ma disagi ancora in corso sulla linea Alta Velocità

Circolazione ferroviaria in tilt questa mattina sulla linea Roma-Firenze a causa di un guasto tecnico nei pressi di Orte, che ha provocato forti rallentamenti e disagi per i viaggiatori.

Dalle prime ore del giorno la circolazione è stata fortemente rallentata e diversi treni Alta Velocità, Intercity e regionali hanno accumulato ritardi fino a 70 minuti, a seguito della necessità di far viaggiare i convogli sulla linea convenzionale.

Secondo RFI, la situazione è in progressivo miglioramento: a partire dalle ore 11 il traffico ferroviario è tornato gradualmente alla normalità dopo l'intervento dei tecnici, anche se permangono ritardi residui che possono arrivare fino a circa 30 minuti.

Il disagio si è inserito in una giornata già complessa per la tratta, interessata anche da lavori programmati tra Orvieto e Settebagni che hanno comportato deviazioni e una riduzione dell'offerta ferroviaria.

Il ripristino completo della regolare circolazione è atteso nelle prossime ore, con il ritorno alla piena operatività della linea direttissima previsto progressivamente nei prossimi giorni.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
10 Aprile 2026

Festa a Firenze per i 174 anni della polizia di Stato, il questore: "Esserci sempre"

Oggi la Polizia di Stato celebra il 174esimo anniversario della sua fondazione e nel capoluogo toscano il Questore della provincia di Firenze Fausto Lamparelli ha ringraziato "le donne e gli [...]

Firenze
Cronaca
10 Aprile 2026

Nuove scritte sulla saracinesca di Futuro Nazionale a Firenze: "Vannacci ti puzzano i piedacci"

È stata nuovamente imbrattata la sede di Futuro nazionale a Firenze. Dopo la scritta apparsa il giorno di Pasqua, 'Remigra nelle fogne', sulla saracinesca poi ripulita, ignoti hanno scritto 'Vannacci [...]

Firenze
Cronaca
9 Aprile 2026

Incidente a Firenze, autobus urta un albero e lo abbatte: nessun ferito

Disagi alla circolazione nel primo pomeriggio di oggi in viale Michelangelo, dove un cipresso è stato urtato da un mezzo in transito ed è caduto sulla sede stradale. L’incidente si [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina