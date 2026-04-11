Incidente in FiPiLi: 2 km di coda tra Empoli Est ed Empoli

Incidente alle prime luci di stamani, intorno alle 5.37, sulla FiPiLi tra l'uscita di Empoli Est ed Empoli, in direzione Pisa. A causa dell'incidente, come riporta il portale regionale Muoversi in Toscana, si sono formate code e rallentamenti per circa 2 chilometri.
Non sono ancora note la dinamica dell’incidente né il numero di eventuali feriti.
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