Lega Fucecchio torna in piazza dopo il 49% al referendum sulla giustizia: "Vogliamo essere l'orecchio della gente"

Dopo la tornata referendaria di una ventina di giorni fa sulla Riforma della Giustizia, tornata referendaria che ha visto la Lega attiva protagonista di un notevole risultato elettorale con un SÌ che ha raggiunto a Fucecchio il 49,2% (risultato certificato come il migliore in assoluto tra tutti i 41 comuni della Città Metropolitana di Firenze), il Carroccio nei giorni scorsi è tornato nella popolare piazza XX Settembre, sede del mercato settimanale, per riprendere il consueto contatto diretto con la cittadinanza che ha sempre contraddistinto la Sezione locale della Lega di cui è Segretario Marco Cordone anche Vicesegretario Provinciale di Firenze.

Animatori dell'iniziativa, i militanti tra cui i componenti del Consiglio Direttivo comunale come la giovane Elisa Gini e l'esperto Andrea FRINO (Responsabile locale Sicurezza del Movimento guidato da Matteo Salvini). In merito Marco Cordone ha dichiarato: "Siamo tornati in piazza ed in un luogo significativo per Fucecchio quale è piazza XX Settembre, ed abbiamo parlato con la gente di temi importanti che riguardano il territorio e la vita delle persone come la Tutela dell'Ordine pubblico e la Sicurezza dei cittadini (il nostro sguardo si è posato sulla palazzina Landini Marchiani, possibile sede della futura Tenenza dei Carabinieri se mai l'operazione tra il Comune di Fucecchio e l'Arma dei Carabinieri dovesse andare in porto), la sanità con la speranza di un progressivo potenziamento dell'attività chirurgica protesica ortopedica presso l'ospedale San Pietro Igneo, i temi del lavoro, la viabilità stradale, la tutela dell'Ambiente connessa alle politiche sullo smaltimento dei rifiuti ed altro. Ci impegnamo ad ascoltare, ascoltare, ascoltare; vogliamo essere l'orecchio della gente con lo scopo di migliorare la qualità della vita delle Comunita' fuecchiesi ovvero il Capoluogo e le Frazioni e ci metteremo tutto il nostro impegno per svolgere un'azione continuativa di ascolto come uno sportello a disposizione dei cittadini. La Lega non promette miracoli ma garantisce soltanto il proprio impegno per migliorare la qualità della vita di tutte quelle persone che risiedono, vivono, lavorano e studiano a Fucecchio. In aumento il numero dei tesserati"

Fonte: Lega Salvini Premier Sezione comunale di Fucecchio