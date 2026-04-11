Lite fuori da una discoteca a Firenze, ferito un 23enne

Cronaca Firenze
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Il giovane è stato colpito con una gomitata al culmine di un alterco con tre persone. Condizioni lievi, nessuna denuncia presentata

Momenti di tensione nella notte scorsa alla periferia di Firenze, dove un giovane di 23 anni di origini senegalese è rimasto ferito al termine di una lite scoppiata fuori da una discoteca in via Pratese.
Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato colpito con una gomitata da uno dei tre uomini con cui aveva avuto un alterco. L'aggressore era conosciuto dalla vittima.

Dopo la segnalazione al 118, sul posto è intervenuta un'ambulanza: le condizioni del 23enne sono risultate lievi. Poco dopo è arrivata anche una volante della polizia per i rilievi del caso. Il giovane non ha ancora presentato denuncia.

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