Livith Societies adotta una rotonda a Empoli

Un grande cubo di acciaio corten con i loghi aziendali, arricchito da olivi e piante aromatiche. È l’installazione scelta da Livith Societies, gruppo con sede a Montespertoli, per dare vita e personalità ad uno spazio pubblico messo a disposizione dal Comune di Empoli: la rotonda all’intersezione tra la circonvallazione sud, intitolata ad Aldo Moro e la sua scorta e via Luigi Pirandello, in zona Carraia a Empoli.

L’installazione, creata dalle ingegnere Livith, è composta da un cubo di acciaio corten, solido e rigoroso, sottratto alla sua naturale stabilità e appoggiato su un solo vertice, inserito a sua volta, in una base in cemento armato. A completare l’allestimento alcuni olivi, e sul manto verde vari cespugli con erbe aromatiche. La struttura nella sua complessità si presta a una lettura metaforica che richiama i valori fondanti di Livith Societies: centralità delle persone, valorizzazione del talento e spinta costante verso l’innovazione.

La forma geometrica rappresenta il capitale umano, il corten – materiale vivo, destinato a mutare nel tempo – simboleggia la trasformazione continua delle persone e delle organizzazioni. La base in cemento armato identifica ciò che non si vede, ma sostiene: la competenza, la responsabilità, il lavoro quotidiano. Gli olivi, alberi di pace che completano l'installazione, richiamano il radicamento, la cura e la visione di lungo periodo.

“Siamo felici di poter dare il nostro contributo – sottolinea il chairman Livith, Giacomo di Furia – all’abbellimento e alla valorizzazione di uno spazio pubblico che accoglie e dà il benvenuto nella città di Empoli. Con questa installazione abbiamo voluto sia dare un’identità riconoscibile a questo spazio, sia rappresentare le componenti del nostro Dna: forze vive all’interno delle nostre realtà aziendali come competenza, innovazione, ricerca, valorizzazione dei talenti e delle persone. Questa installazione rappresenta per noi un monumento alla collaborazione: la forza non sta nella rigidità, ma nell'equilibrio condiviso”.

Questa mattina, sabato 11 aprile 2026, si è tenuto un breve incontro pubblico con in rappresentati dell’azienda e le autorità locali per presentare alla cittadinanza lo spazio allestito a cura del gruppo Livith Societies. Tra i presenti il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi: “Sono molto felice che una realtà strutturata come il gruppo Livith Societies abbia deciso di adottare una rotatoria nella nostra città, in uno dei varchi d’accesso principali per la nostra città in quanto vicino all’uscita Fi-Pi-Li di Empoli Centro. Il senso di adottare una rotonda sta nel far sì che quello spazio sia mantenuto e curato a regola d’arte grazie all’impegno delle aziende del territorio. In questo caso abbiamo anche un’opera d’arte attorniata dal verde, un bellissimo connubio che abbellisce uno luogo pubblico che era rimasto disadorno finora”.

E l’assessore a commercio e attività produttive del comune di Empoli, Adolfo Bellucci: “Ringrazio per l’attenzione che ha avuto la Livith Societies verso il nostro territorio con l’adozione di questa rotatoria. Ci sono ancora molti spazi verdi che sono a disposizione delle aziende del territorio per un’opera di gestione importante come quella che presentiamo oggi. L’adozione delle rotonde porta vantaggi reciproci verso il pubblico e verso il privato”.

Fonte: Ufficio stampa

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