Pisa, uomo in crisi rischia di finire sui binari: decisivo l'intervento delle Guardie di Città

Momenti di tensione all'alba alla stazione ferroviaria di Pisa Centrale, dove un uomo in stato confusionale ha rischiato di avvicinarsi ai binari prima di essere messo in sicurezza grazie all'intervento tempestivo delle Guardie di Città.

È successo intorno alle 4:50, quando una pattuglia dell'Istituto di Vigilanza, impegnata nei controlli di routine nell'area del PisaMover, si è trovata davanti a un giovane uscito a piedi da un cancello aperto nei pressi del convento dei Cappuccini. Barcollante, incapace di comunicare e con movimenti imprevedibili, l'uomo ha bloccato il veicolo delle guardie tentando di aprirne gli sportelli.

Gli agenti, seguendo il protocollo previsto per i casi di alterazione psicofisica, hanno messo in sicurezza l'auto e attivato la centrale operativa, cercando di instaurare un dialogo attraverso il finestrino abbassato, senza però ottenere risposta. Il giovane si è quindi allontanato verso il parcheggio, iniziando a tentare di aprire le auto in sosta mentre il suo stato di agitazione aumentava.

La situazione è diventata critica quando l'uomo ha cominciato a spogliarsi e a muoversi senza controllo, con il rischio concreto di avvicinarsi ai binari. Le Guardie di Città lo hanno monitorato a distanza, riuscendo a contenerne gli spostamenti e a tenerlo lontano dalle rotaie, mentre la centrale allertava il Numero Unico di Emergenza 112.

L'ambulanza del 118 è giunta sul posto alle 5:20. Vista la difficoltà nel gestire il soggetto in piena crisi, i sanitari hanno richiesto il supporto delle forze dell'ordine. L'uomo è stato infine preso in carico e affidato alle cure mediche. Secondo le prime ipotesi, alla base dell'episodio potrebbero esserci sostanze psicoattive capaci di provocare stati dissociativi e comportamenti fuori controllo.

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