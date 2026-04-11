Primo torneo di cricket tra residenze universitarie fiorentine: domenica in campo a Sesto Fiorentino

Sessanta studenti, una disciplina in crescita e un obiettivo che va oltre la competizione: domenica 12 aprile si terrà negli impianti del Cus di Sesto Fiorentino il primo torneo di cricket tra residenze universitarie fiorentine.

L'iniziativa è promossa dall'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana e si presenta come un momento di incontro e integrazione tra culture diverse, oltre che come competizione sportiva. Il torneo punta a valorizzare una disciplina in crescita tra gli studenti universitari, anche grazie alla presenza di giovani internazionali, e a rafforzare il senso di comunità all'interno delle residenze.

A sottolineare il valore dell'evento è l'assessora regionale all'università e ricerca, Cristina Manetti: "Lo sport rappresenta uno straordinario strumento di inclusione e partecipazione. Questa iniziativa dimostra come le nostre residenze universitarie possano diventare luoghi vivi, capaci di favorire l'incontro tra culture diverse e di promuovere una cittadinanza studentesca sempre più aperta, solidale e consapevole."

Per Manetti, "eventi come questo contribuiscono a costruire una comunità accademica inclusiva, dove lo sport diventa linguaggio universale e occasione concreta di integrazione."

Fonte: Toscana Notizie

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