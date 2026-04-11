Regolamento UE sulla deforestazione, la Lega di San Miniato attacca il PD: "Nardella fa il doppio gioco sul settore conciario"

Nel novembre scorso il Parlamento Europeo ha approvato il rinvio di un anno dell’entrata in vigore del Regolamento sulla deforestazione prevedendo anche la possibilità che vengano apportate modifiche in considerazione del fatto che alcune

norme danneggerebbero irremediabilmente le imprese conciarie.

Il voto di rinvio e rivalutazione del Regolamento è stato approvato dai partiti di destra presenti nel Parlamento europeo ma con la opposizione e voto contrario del PD, replicandosi in questa maniera il copione del novembre 2024 quando la sinistra si oppose anche allora al provvedimento di rinvio. In entrambe le cruciali occasioni l’interessamento del Pd nei confronti del comprensorio del cuoio non c’è stato, né sono emersi ripensamenti nei due anni durante i quali la imprenditoria della pelle e del cuoio ha evidenziato le problematiche di un ingiusto Regolamento.

Il deputato europeo del PD Dario Nardella in queste ore ha organizzato un summit al Parlamento europeo per difendere il settore conciario dalla minaccia del Regolamento UE sulla deforestazione. Una iniziativa che sarebbe stato necessario fosse preceduta da un summit dei parlamentari europei del PD per far loro comprendere come la reiterata ostilità da essi dimostrata nei riguardi del rinvio e modifica del Regolamento sia dannoso per l’industria italiana della pelle e cuoio. Lo stesso onorevole Nardella organizzatore del summit europeo non ha votato a favore del rinvio e modifica del Regolamento, ma si è seplicemente astenuto. Il gioco di fare due parti in commedia è inaccettabile ed è semplicemente

Fonte: Lega Sezione San Miniato