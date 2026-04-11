"Rio Rovigo. Un'operazione controcorrente": lunedì a Firenze la prima del documentario sul salvataggio del torrente

Si terrà lunedì 13 aprile alle ore 17 presso il Cinema La Compagnia di Firenze la prima assoluta del documentario "Rio Rovigo. Un’operazione controcorrente" diretto dal regista Matteo Marson e prodotto dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno che ha progettato ed attuato l'intervento in somma urgenza su incarico della Regione Toscana.

Un racconto per immagini che ripercorre l’eccezionale intervento di ripristino ambientale effettuato su un tratto di 6 km del Rio Rovigo in località Giogo-Casaglia, dove l'evento meteo del marzo 2025 aveva provocato una frana su una vecchia discarica dei primi anni '70 scaricando così tonnellate di rifiuti all'interno del corso d'acqua.

"L'esperienza del Rio Rovigo è significativa per raccontare ciò che normalmente rimane silenzioso, cioè il grande lavoro dei nostri Consorzi di Bonifica -ha detto il presidente Giani - la cui azione di prevenzione quotidiana è fondamentale. In questo caso abbiamo l'opportunità, grazie a questo interessante documentario, di vederli all'opera su un intervento urgente e di grande importanza per la difesa ambientale e possiamo anche qui apprezzarne l'impegno e la professionalità, oltre alla capacità di operare come una grande squadra con tutto il sistema regionale".

Secondo il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika: "Un documento importante per testimoniare e far conoscere il lavoro di squadra esemplare che ha consentito di portare a termine con successo una vera e propria operazione di "salvataggio" dell'ecosistema. Fasi concitate e complesse che possiamo ripercorrere insieme alle donne e agli uomini che ci hanno dimostrato di quanta professionalità e dedizione possa avvalersi la Toscana. A loro va il nostro sincero grazie".

La presentazione del documentario è un evento organizzato dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, con il Presidente Paolo Masetti e il Direttore Iacopo Manetti e vedrà anche la partecipazione delle amministrazioni locali e di tutti i soggetti quali imprese, associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, etc. che a vario titolo sono stati coinvolti nel progetto.

"L’intervento in somma urgenza sul Rio Rovigo messo in campo dal Consorzio su incarico della Regione non rappresenta soltanto un risultato rilevante sotto il profilo ambientale, ma anche l’espressione concreta di un modello tecnico, amministrativo e sociale efficace e replicabile - sottolinea il Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Paolo Masetti - per questo, senza trionfalismi o autocelebrazioni, abbiamo pensato di raccontare l'esprienza Rovigo in un video documentario che merita davvero di essere visto e diffuso".

Dopo la proiezione, i principali protagonisti della "operazione controcorrente" dialogheranno con la giornalista della TGR RAI Toscana Maria Serena Wiedenstritt per ripercorrere le fasi di un lavoro davvero importante, non solo dal punto di vista tecnico-professionale ma anche comunitario e sociale, come bene emerge dalla narrazione cinematografica.

In collaborazione con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

Fonte: Toscana Notizie

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