Studente di 17 anni muore durante una gita scolastica a Firenze

Un ragazzo di 17 anni originario di Adrano, in provincia di Catania, è morto durante una gita scolastica a Firenze. Il giovane avrebbe accusato un improvviso malore mentre stava percorrendo un tragitto in bicicletta elettrica, perdendo i sensi e non riprendendo mai conoscenza.

La notizia ha gettato nello sconforto l'intera comunità di Adrano, piccolo centro etneo che conta circa 35mila abitanti. Il sindaco della città, Fabio Mancuso, ha affidato ai social network il proprio cordoglio: "Si rimane senza parole e basiti davanti a queste terribili notizie — ha scritto su Facebook —. Un giovane pieno di vita ci lascia nel momento migliore della sua giovinezza. Un abbraccio fraterno a tutta la famiglia".

Sul fronte giudiziario, la Procura toscana ha disposto il sequestro della salma. L'autopsia è stata fissata per martedì prossimo e dovrà chiarire le cause del decesso, ancora non precisate.

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