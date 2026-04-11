Trovato senza vita l'anziano scomparso a Prato

Un uomo di 84 anni, residente a Prato e scomparso dallo scorso 8 aprile, è stato rinvenuto senza vita nella mattinata di oggi nelle aree boschive delle colline di Pistoia, nei pressi di via del Mulino di Baggio.

L'allarme era scattato dopo la denuncia di scomparsa e aveva dato il via alle ricerche nella zona. Il corpo è stato individuato durante le operazioni di perlustrazione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Dai primi riscontri medico-legali, l'ipotesi prevalente è quella di una morte avvenuta per cause naturali.

Alle attività di ricerca e recupero hanno partecipato le squadre del Vigili del Fuoco insieme agli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei rilievi e nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area.