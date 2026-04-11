Use Computer Gross espugna Arezzo 78-79: profumo di playoff

Si sente profumo di playoff. La quasi certezza ha le manone di Giovanni Tosti. Un suo rimbalzo offensivo dei 12 catturati e due liberi tirati con la freddezza di un esterno decidono il 78-79 col quale l’Use Computer Gross espugna il campo di Arezzo mettendosi ora comoda in poltrona in attesa di quel che succederà già domani su altri campi. Se San Miniato non farà tre su tre in questo finale, dando per scontata la vittoria biancorossa nell’ultimo turno col fanalino di coda Genova, l’ingresso nelle magnifiche otto sarà ufficiale. La partita non è certo spettacolare come logico che sia vista l’importanza della posta in palio ma stavolta l’Use ha il merito di non mollare mai, restare fredda nei possessi decisivi e prendersi la sola cosa che conta in queste partite: i due punti. Fra i numeri da ricordare ci sono poi anche gli 8 assist ed i 10 rimbalzi di Soviero, semplicemente decisivi (soprattutto l’ultimo).

Avvio a dir poco in salita (11-2) con Ciano che accende le luci riportando i suoi 13-10 con due triple appena entrato. Paluzzi appoggia il 13-12 e la partita dei biancorossi riparte. La difesa fa qualche giro a vuoto ma lo stesso capita anche ai padroni di casa e così si viaggia a braccetto o quasi con Arezzo che al 10’ è avanti 25-20. Un tap-in di Ghini e si riparte, con Rosselli che trova la sua prima bomba al pari di Sakellariou, segnali importanti dopo le pessime percentuali dall’arco degli ultimi tempi. Il sorpasso, non a caso, è sul 28-29 con un’altra bomba di Rosselli, momento che convince l’ex Fioravanti a chiedere minuto.

Tosti dalla lunetta allunga (28-31) e Soviero ribadisce col 28-33. L’attacco in questa fase gira che è una meraviglia mentre Toia torna in campo e ridà ossigeno ai suoi rimettendo in equilibrio una partita che, per il momento, non trova padroni. Arezzo passa a zona, subito bucata da Paluzzi, e lo stesso fa l’Use. Al riposo si va con una palla persa finale e Vagnuzzi che ringrazia appoggiando il 40-43. Un parziale da più 9 per i biancorossi che riaprono le danze con Soviero, bravo ad appoggiare quattro punti, buon inizio suo e della squadra. La partita viaggia ancora senza sussulti da parte delle due squadre, tanto che non ci sono vantaggi per più di due punti. Al 7’ siamo 52-53 coi liberi di Rosselli mentre Cazzanti è una spina nel fianco della difesa. Tosti detta legge come sempre e la Computer Gross non riesce a sfruttare l’ultimo possesso chiudendo il tempino sotto 57-55. Si va verso un altro arrivo in volata.

Rosselli impatta subito con un bel gancio e Tosti sorpassa. Ciano prende un colpo ed esce, al suo posto Sakellariou che mette subito un tiro pesante dei suoi. Il ritmo pare finalmente alzarsi anche perché Corradossi sfrutta uno 0/2 ai liberi di Paluzzi e mette la tripla del 67-62, con coach Valentino che ferma subito il gioco. Possesso importante uguale palla a Rosselli che subisce fallo e mette i liberi proprio a metà frazione: attacco rintuzzato. Il ferro sputa la tripla del sorpasso di Rosselli e Zanini appoggia il 69-65. Soviero continua a lottare anche in zone a lui non congeniali catturando palloni importanti e tenendo i suoi in partita con i liberi del 69-67 al 6’. Botta e risposta da tre fra Corradossi e Cipriani dopo due rimbalzi offensivi e Toia va in lunetta per il 73-70. Rosselli mette i liberi del 73-72 all’8’, Corradossi ne fa solo uno (74-72), non va la tripla di Rosselli ed Arezzo torna con Lemmi in lunetta e stavolta non sbaglia: 76-72 a 90 secondi dalla sirena. Minuto empolese prima di un possesso importante che l’Use affida a Cipriani che sbaglia da sotto. Soviero cattura la palla, subisce fallo e tira due liberi facendo solo il primo. Il play è bravissimo a prendere il suo rimbalzo e Rosselli va in lunetta: 76-75. L’Use difende forte e obbliga Toia ad una tripla difficile che non va. Sul ribaltamento Soviero sorpassa prima del minuto aretino a 32 secondi dalla sirena. Toia non sbaglia e mette in penetrazione il 78-77 e stavolta è coach Valentino a chiedere minuto con 10 secondi da giocare. Rosselli sbaglia ma il rimbalzo è di Tosti che subisce fallo e va in lunetta. Glaciale come sempre, il pivot sorpassa con 3 secondi da giocare. Il tiro di Corradossi si incastra sul ferro. Vince la Computer Gross. Si sente profumo di playoff.

78-79

CENTRO TECNICO BM AREZZO

Toia 11, Corradossi 12, Terzillo 5, Lemmi 6, Zanini 19, Vagnuzzi 5, Cazzanti 13, Pelucchini 5, Ghini 2. All. Fioravanti

USE COMPUTER GROSS

Ciano 9, Ramazzotti ne, Baldacci ne, Rosselli 19, Cipriani 5, Sakellariou 8, De Leone 4, Marini, Soviero 14, Tosti 14, Paluzzi 6, Regini ne. All. Valentino (ass. Quartuccio/Cappa)

Arbitri: Zanzarella di Rapolano e Collet di Castelnuovo Berardenga

Parziali: 25-20, 40-43 (15-23), 57-55 (17-12), 78-79 (21-24)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa