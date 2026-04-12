Aggredito in piazza davanti al figlio: muore 47enne a Massa

Un uomo di 47 anni è morto dopo essere stato aggredito da un gruppo di persone nella notte a Massa. La tragedia si è consumata in piazza Felice Palma, davanti al figlio undicenne della vittima.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato avvicinato da un gruppetto di quattro o cinque individui e, durante l’aggressione, sarebbe caduto a terra battendo violentemente la testa. In seguito all’impatto è andato in arresto cardiaco.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 intorno all’1.25, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, senza però riuscire a salvargli la vita. I carabinieri stanno conducendo le indagini.

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