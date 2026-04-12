Basket Castelfiorentino, Abc Solettificio Manetti cade contro la capolista Union Prato

Non arriva il secondo colpaccio in terra laniera per l’Abc Solettificio Manetti. Stavolta la Toscanini si erge a fortino della capolista Union che chiude i giochi sull’86-80. Una gara sempre in bilico e di fatto senza un padrone fino all’uygiro di cronometro, quando i locali hanno piazzato gli affondi decisivi. I ragazzi di Paolo Betti, orfani non solo di Corbinelli ma anche di capitan Cantini, fermo un problema muscolare, hanno rincorso a stretto contatto per poi mettere la testa avanti ad una manciata di minuti dalla sirena, peccando però di troppa ingenuità nei possessi decisivi.

Intanto domenica prossima si torna al PalaBetti: alle 18 arriva Sancat per la terz’ultima giornata di regular season.

LA CRONACA

Avvio sprint per i padroni di casa, che si portano sul 10-4 dopo quattro giri di cronometro. Pedicone e Torrigiani ricuciono fino alla parità a quota 10 a metà frazione, ma Union torna in controllo con Falaschi che allunga di nuovo dalla lunetta (19-12). L’Abc alza l’intensità difensiva a tutto campo, mentre Berni e Mancini riportano i gialloblu a contatto fino al 23-20 su cui si va al primo riposo.

Corsi prende per mano i suoi fino al nuovo +6 locale, finché due dormite della difesa gialloblu permettono a Prato di toccare la doppia cifra di vantaggio. Sul 33-23 coach Betti ferma il gioco per provare a mettere ordine, ma l’attacco castellano fatica a trovare soluzioni di fronte alla zona laniera. Mancini, in contropiede, rompe finalmente gli indugi ed inaugura il mini break chiuso da Landi (35-29), ma Prato amministra fino al 42-35 di metà gara.

Dopo il botta e risposta al rientro dagli spogliatoi, la tripla di Corsi rispedisce i gialloblu a -9, ma un parziale personale di Berni tiene l’Abc in scia: 53-49 al 25′. La sfida si scalda spostandosi tutta sull’arco, con quattro triple consecutive, due per lato, che valgono il 59-55. Landi riapre tutto (59-58), poi ci pensa Bellandi dalla lunetta a difendere un possesso di vantaggio per Union alla terza sirena: 60-58.

Le triple di Cavicchi e Regoli scrivono 66-60, ma il doppio affondo a firma Landi permette all’Abc di restare incollata. I gialloblu provano a girare l’inerzia, con Mancini e Ticciati che concretizzano finalmente la rimonta gialloblu impattando a quota 68 con sei minuti sul cronometro. Torrigiani mette la testa avanti al 35′ (68-71), ma Falaschi ristabilisce la parità per poi trovare, su rimbalzo offensivo, il canestro che di fatto decide la sfida.

UNION BASKET PRATO – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 86-80

Union Basket Prato: Belardinelli ne, Mendico 5, Vignozzi 5, Bellandi 3, Bogani 7, Petri, Corsi 22, Falaschi 12, Cavicchi, 3 Antonini 13, Coltrinari 4, Regoli 12. All Paoletti. Ass. Badiali, Belardinelli.

Abc Solettificio Manetti: Tavarez, Lazzeri 2, Ticciati 6, Corbinelli ne, Talluri 3, Berni 16, Torrigiani 19, Marchetti, Landi 12, Cantini ne, Mancini 14, Pedicone 8. All. Betti. Ass. Calvani, Chiarugi.

Parziali: 23-20, 42-35 (19-15), 60-58 (18-23), 86-80 (26-22)

Arbitri: Barbanti di Livorno, Volpi di Cecina.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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