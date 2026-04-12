Basket Empoli donne, vittoria di carattere per l'Use Rosa

Mancano 32 secondi alla fine, sotto un punto. I 24 stanno per scadere e con loro anche le speranze di portare a casa. Rylichova pare perdere la palla ma, con quell’istinto e quel talento che madre natura le ha donato, la ‘raccatta’ da terra, alza la mano e inchioda la tripla del 74-72, quella che risulterà decisiva per assegnare gara uno all’Use Rosa Scotti per 77-72.

Una prova di carattere, una forza mentale che consente alle ragazze di Alessio Cioni di superare anche un canestro da var non assegnato poco dopo a Vente e battere non una squadra, ma una signora squadra come conferma di essere Umbertide.

Ma stasera, anche se si tratta solo di gara uno, c’è solo da brindare ad una vittoria voluta, cercata, ottenuta in una partita tutta in salita segnata, purtroppo, anche dall’infortunio al ginocchio di Logoh che lo staff valuterà con calma.

E dire che la Scotti parte timida, trovando il primo canestro con Lussignoli dopo che le umbre hanno già messo due cesti scaccia tensione.

E iniziano i problemi. Dopo poco meno di 5 minuti bonus già esaurito, Logoh in panchina col ghiaccio sul ginocchio e la coppia Lussignoli-Casini a due falli. Eppure il tandem Ruffini-Ndiyae si diverte, con la lunga che mette 5 punti per il 19-12 e la capitana che raccoglie l’urlo di battaglia con la tripla del 22-12 a fil di 24. Al 10’ il punteggio è 22-16 e lo 0-4 con cui si apre la seconda frazione fa capire che sarà uno Stelvio. Vente entra in partita con 4 punti e Casini reagisce con un numero sottomano al suo terzo fallo. Baldi impatta, Amatori pareggia e Tomasoni sorpassa sul 32-42 dopo un tecnico a coach Cioni che sbotta davanti ai 24 tiri liberi già concessi alle umbre all’intervallo. Rylichova manda le squadre al riposo sul 35-42 con un parziale da 13-26.

Ruffini, Ianezic e Vente per un 6-0 che fa ben sperare anche se Sorrentino riporta le sue sul 43-49, momento in cui la Scotti replica con Vente e Lussignoli che suggella un parziale da 14-7. Amatori commette il quarto fallo e l’Use Rosa si mette negli specchietti delle umbre tornando sul 54-53 con Manetti. Al 30’ le squadre si trovano sul 54-57 e la frazione finale si apre con un 4-0 di Lussignoli e Ndiaye. Altri problemi: bonus esaurito dopo 3 minuti e Amatori che firma il 59-64. A poco più di 4 minuti dalla sirena il 63-66 sempre di Lussignoli che, poco dopo, firma anche il 67-66. Due liberi di Vente per il 69-66 ma Tomasoni è brava a mettere un libero, prendersi un rimbalzo sul secondo e tornare in lunetta per il 69-70 a 100 secondi dalla sirena. Gran rimbalzo di Vente per il 71-70, Lussignoli commette il quinto fallo sul 71-72 della solita Amatori e si arriva al momento clou, la tripla di Rylichova del 74-72.

Coach Staccini chiama minuto ma, alla ripresa, le sue ragazze commettono infrazione da 5 secondi sulla rimessa. La Scotti gioca al limite del 24 secondi, Vente si alza e mette il canestro che, per gli arbitri, non è buono. Mancano 16 secondi, Amatori va dentro ma sbatte sulla difesa biancorossa. La chiude Ianezic: 77-72.

La gara due si giocherà mercoledì.

USE ROSA SCOTTI

Cappelli ne, Parlanti ne, Ruffini 12, Logoh, Lussignoli 11, Ianezic 5, Ndiyae 8, Casini 4, Manetti 2, Antonini, Vente 21, Rylichova 14. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

UMBERTIDE

Del Sole 8, Sorrentino 13, Tomasoni 12, Giuliobello, Gianangeli 10, Paolocci 2, Valeri ne, Baldi 8, Amatori 19. All. Staccini (ass. Venturelli/Caporali/Grilli)

Arbitri: Lillo di Brindisi e Caldarola di Ruvo di Puglia

Parziali: 22-16 (22-16), 35-42 (13-26), 54-57 (19-15), 77-72 (23-15)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa