Elezioni Prato, Di Sanzo (PD): "Proporrò Matteo Biffoni come candidato sindaco"

"Il mio obiettivo, da quando l’assemblea mi ha eletto reggente del PD Prato, è sempre stato quello di unire il partito intorno a una proposta che trovasse largo consenso tra tutte le nostre sensibilità. E queste sono state settimane importanti di dialogo nella nostra comunità democratica".

Lo dichiara Christian Di Sanzo, deputato e coordinatore reggente del PD Prato.

"Volevamo arrivare a una proposta unitaria, capace di rispondere alle sfide che questa fase richiede: competenza, visione e capacità concreta di rimettere in moto la macchina comunale, restituendo quel senso di prospettiva che si era affievolito con il commissariamento. Per questo, in accordo con il segretario regionale Emiliano Fossi e con Marco Furfaro, deputato di questo collegio e membro della segreteria nazionale, proporrò martedì alla Direzione provinciale del Partito Democratico il nome di Matteo Biffoni come candidato sindaco per le amministrative del 24 e 25 maggio".

"Matteo è la candidatura più forte e competitiva che il PD può mettere a disposizione della città. Dieci anni da sindaco, una città che ha saputo guidare in momenti difficili, oltre 22 mila preferenze alle regionali di ottobre, una conoscenza profonda del tessuto produttivo e sociale di Prato, un legame forte con la comunità democratica. È la persona giusta per far ripartire da subito la città e riprendere i progetti interrotti. Lo ringrazio per la disponibilità a mettersi ancora una volta al servizio di Prato".

"Sono convinto che Matteo saprà interpretare al meglio questa ulteriore sfida e saprà valorizzare in modo armonico una classe dirigente vera, che riunisce sia le forze più giovani, che in questi anni si sono impegnate tra partito e territorio, sia figure di alto profilo e di grande esperienza. Con la forza di questa candidatura e della nostra proposta ci sono tutte le condizioni per vincere e governare bene”.

Fonte: Partito Democratico Prato - Ufficio Stampa