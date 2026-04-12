Basket Castelfiorentino donne, Gialloblu sconfitte ma già salve

Battute da Baloncesto Firenze
In una gara ormai priva di motivazioni di classifica, il Gialloblu Castelfiorentino chiude a Firenze la propria stagione. Con la salvezza ormai conquistata da tempo, le ragazze di Gianni Lazzeretti cedono il passo alla Baloncesto per 52-30.
Una sconfitta maturata a fronte di tante e pesanti assenze, che comunque non influenza il cammino gialloblu, arrivata al termine di una gara sempre di rincorsa. Le padrone di casa, infatti, spingono subito il piede sull’acceleratore toccando il 16-8 dopo dieci giri di cronometro. Un forbice che si allarga nella seconda frazione, mandando le squadre all’intervallo sul 31-14. L’inerzia non si sposta neppure al rientro dagli spogliatoi, con le gialloblu costrette ad inseguire fino alla sirena.
Al di là della normale amarezza per la sconfitta finale, l’applauso della società alle ragazze, a coach Gianni Lazzeretti e all’intero staff tecnico per aver raggiunto l’obiettivo e poter fin da adesso iniziare a pensare alla prossima avventura in serie C.
BALONCESTO FIRENZE – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 52-30
Tabellino: Bellantoni 6, Calugi 6, De Felice 4, Fiaschi 2, D’Ambrosio 4, Baldinotti 4, Bandinelli 4, Lucchesi ne, Canepa, Ancillotti, Samoylych, L’Ala. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Caggiano.
Parziali: 16-8, 31-14 (15-6), 45-18 (14-4), 52-30 (7-12)
Arbitro: D’Agostino di Campi Bisenzio.
Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa
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