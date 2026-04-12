Il Gialloblu Castelfiorentino vince il derby contro Certaldo

Non è mai una partita come la altre, non lo è mai stata. E stavolta il Gialloblu Castelfiorentino sfodera la prestazione perfetta andando a prendersi il derby di ritorno contro il Basket Certaldo: 68-54 il finale al PalaBetti. Una vittoria che, al di là del campanilismo, permette ai ragazzi di Alessio Pucci di prendersi due punti importanti ai fini del posizionamento nella griglia playout. Con le ultime due giornate da giocare, infatti, i gialloblu sono in lotta con Valdisieve per raggiungere la miglior posizione possibile.

Prima parte di gara sul filo dell’equilibrio, con le squadre che viaggiano a braccetto andando all’intervallo lungo sul 27-28. Nella ripresa, però, i gialloblu cambiano passo e, guidati da Fabrizzi e Cetti in fase offensiva, allungano ribaltando l’inerzia alla terza sirena (48-45). Un allungo che diviene fuga nella frazione finale, con locali in saldo comando su entrambe le metà campo e un parziale di 20-9 che tinge il derby di gialloblu.

Prossimo impegno giovedì 16 aprile alle 21.30 sul parquet del Libero Basket Siena.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – BASKET CERTALDO 68-54

Tabellino: Bartolini 10, Cetti 16, Niccolini 2, Damiani 7, Fabrizzi 18, Ciulli 5, Di Camillo 5, Vallerani 5, Filippini, Ciampolini, Bici ne, Leti ne. All. Pucci. Ass. Cicilano.

Parziali: 11-13, 27-28 (16-15), 48-45 (21-17), 68-54 (20-9)

Arbitri: Nocchi di Vicopisano, Pazzagli di Pisa.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa