Il Toscana Pride, appuntamento a Grosseto

Il Comitato Toscana Pride annuncia ufficialmente che l’edizione 2026 del corteo regionale dell’orgoglio LGBTQIA+ si terrà sabato 13 giugno. Dopo aver annunciato la città di Grosseto, il Pride torna nella Maremma per riaffermare la necessità di una Toscana realmente inclusiva, capace di garantire diritti, autodeterminazione e sicurezza per tutte le persone lesbiche, gay, bisessuali, trans, queer, intersex, asessuali e non binarie.

La scelta di Grosseto nasce dalla volontà di riportare al centro del dibattito pubblico i territori spesso marginalizzati, dove la presenza delle associazioni e delle reti sociali è fondamentale per contrastare discriminazioni, violenze e isolamento. E’ proprio grazie alle realtà Grossetane che il pride si farà in questa città.

"Essere scelti per ospitare per la prima volta il Toscana Pride a Grosseto è il risultato di un percorso condiviso e costruito nel tempo dalle realtà del territorio. In un momento in cui molti diritti sono messi in discussione, questo Pride – che segna anche il decennale – assume un valore ancora più forte. L’assemblea del 19 aprile sarà il primo momento aperto alla città: un invito a tutte e tutti a partecipare attivamente e contribuire alla costruzione di un Pride davvero condiviso"

Le associazioni di Grosseto promotrici dell'evento sono Circolo ARCI Cantiere Queer, Circolo ARCI Khorakhané, ANPI - Sezione "Carla Nespolo" Grosseto, Collettivo Women Talking, Working Class Hero OdV, ARCI Grosseto, Compagnia teatrale Confine Zero, Collettivo CLAN, Kansassiti APS, Cooperativa di Comunità della Maremma Le Vie.

Le realtà lo hanno voluto fortemente e come comitato abbiamo accolto l’idea di sostenere una realtà fisicamente lontana, idealmente vicinissima. Il Toscana Pride 2026 sarà un percorso collettivo che attraverserà la città e la regione, costruito insieme a comunità, associazioni, realtà sociali e cittadinanza attiva.

“Finalmente possiamo annunciare la data della parata finale del Toscana Pride - dichiara la Presidente del Toscana Pride, Fiora Branconi - a cui saranno presenti le associazioni del Toscana Pride insieme a tutte le realtà e associazioni di Grosseto che hanno voluto fortemente questo Pride. Siamo felicissim3 di arrivare in questa città che sembra lontana da tutto, ma che in realtà è piena di buoni propositi, di idee, realtà positive. Sarà bellissimo festeggiare il decennale del Toscana Pride a Grosseto, 22 anni dopo il Pride del 2004”

Un percorso partecipato verso il Pride

Con l’annuncio della città ospitante e della data prende ufficialmente avvio il cammino che ci porterà alla manifestazione di sabato 13 giugno. Il Comitato Toscana Pride apre da subito un processo pubblico e condiviso di confronto e ascolto.

Sono già fissati i primi due appuntamenti aperti a tutte le associazioni, collettivi, gruppi informali e singole persone interessate a contribuire alla costruzione politica, organizzativa e culturale del Pride. La prima assemblea si terrà Domenica 19 aprile, ore 16:30 – Grosseto, Sala della Provincia , la seconda assemblea si terrà Martedì 28 aprile, ore 21 – Firenze, Presso Ireos Comunità autogestita

Verso un Pride che parla alla Toscana intera

Il Toscana Pride 2026 sarà un’occasione per ribadire che i diritti delle persone LGBTQIA+ non sono negoziabili e che la Toscana deve continuare a essere un territorio che rifiuta ogni forma di odio, discriminazione e violenza. Il corteo di Grosseto sarà il punto di arrivo di un lavoro collettivo che vuole dare voce a chi spesso non viene ascoltato, costruendo alleanze sociali e politiche capaci di incidere nella vita reale delle persone.

Il Comitato invita associazioni, movimenti, istituzioni, realtà culturali e cittadine e cittadini a partecipare attivamente al percorso, contribuendo alla costruzione di un Pride inclusivo, partecipato e radicato nei territori.

Fonte: Ufficio Stampa