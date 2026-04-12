Incendio in un palazzo a Grosseto: evacuate 40 persone

Momenti di paura nella notte a Grosseto, dove un incendio è scoppiato intorno alle 4 in uno stabile di via Parini.

Le fiamme hanno reso necessaria, in via precauzionale, l’evacuazione dell’intero edificio: circa 40 i residenti costretti a lasciare le proprie abitazioni. Una persona è stata accompagnata in ospedale per accertamenti, mentre gli altri hanno trovato sistemazione temporanea presso parenti e amici oppure grazie al supporto attivato dal Comune attraverso il Centro operativo comunale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri, alla polizia municipale e alla protezione civile, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Durante l’intervento sono stati tratti in salvo anche due gatti.

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