Inclusione e accessibilità nel turismo: "I Ragazzi di Cerbaiola" espongono i loro mosaici

Si terrà il 22 aprile, a partire dalle ore 8.30, “Italia Insieme, Turismo Accessibile e Territorio”, mostra dedicata ai temi dell’inclusione e dell’accessibilità nel settore turistico. L’appuntamento, promosso dal Ministero per la Disabilità è in programma presso la Stazione Leopolda di Firenze.

L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, delle Regioni, degli enti locali, oltre che di associazioni e realtà del Terzo Settore. L’obiettivo è promuovere un turismo sempre più inclusivo, capace di garantire a tutte le persone, in particolare a quelle con disabilità, il pieno diritto al tempo libero, alla mobilità e all’esperienza di viaggio.

Nel corso della giornata saranno presentati progetti, buone pratiche e nuove opportunità di formazione, con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze e al miglioramento della qualità dell’accoglienza da parte degli operatori turistici.

Spazio anche all’arte: il gruppo “I Ragazzi di Cerbaiola” esporrà quattro mosaici ispirati a celebri opere e soggetti, tra cui il Rosso Fiorentino, “I Girasoli” di Vincent van Gogh e composizioni floreali in cartapesta.

L’evento è attualmente in fase di accreditamento presso l’Ordine dei giornalisti.

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