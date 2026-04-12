L'Impresa Funebre Marradi supera i 90 anni: una targa del Comune di Empoli

Oltre 90 anni di attività in un servizio delicato come quello delle onoranze funebri, per un'impresa a gestione familiare che ha fatto la storia di Empoli. Il sindaco Alessio Mantellassi e l'assessore alle Attività Produttive Adolfo Bellucci hanno consegnato una targa alla Impresa Funebre Marradi di Empoli per i 90 anni di attività compiuti nel 2025. Un anniversario 'posticipato' di un anno perché ha coinciso con l'apertura della nuova sede in via Oberdan a partire da lunedì 13 aprile.

Un'attività partita da Alfredo Marradi, di professione falegname, che nel 1935 avviò la sua impresa in piazza del Popolo, prima nella realizzazione di coperchi funebri per poi specializzarsi nel settore delle onoranze, continuando di generazione in generazione fino agli attuali titolari.

"La famiglia Marradi compie un passo importante con l'apertura di questa nuova sede in un anniversario storico come quello dei 90 anni - afferma il sindaco Alessio Mantellassi -. Il loro servizio, diffuso anche in altri comuni del circondario, è prezioso e importante perché svolto con vicinanza, discrezione, cura e professionalità. Tutte doti indispensabili per accompagnare le famiglie che vivono un momento delicato come quello del lutto di un proprio caro. All'impresa funebre Marradi abbiamo consegnato una targa con i ringraziamenti a nome di tutta la comunità empolese".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa