Moto contro auto a Gallicano, muore un uomo di 47 anni

Lo schianto è avvenuto sulla Fondovalle, all’altezza del bivio per La Barca
Tragico incidente nel pomeriggio in Garfagnana, dove un uomo di 47 anni ha perso la vita in uno scontro tra la sua moto e un’auto. Il sinistro è avvenuto intorno alle 15.30 sulla Fondovalle, all’altezza del bivio per La Barca, nel territorio comunale di Gallicano, in provincia di Lucca.
Secondo una prima ricostruzione, entrambi i mezzi stavano viaggiando nella stessa direzione quando, in prossimità dell’incrocio, si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato violentemente a terra in seguito all’impatto.
I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Illeso, ma sotto choc, il conducente dell’auto coinvolta.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli, mentre i carabinieri di Gallicano e del radiomobile hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica e gestito la viabilità.
La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i successivi accertamenti.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Gallicano
<< Indietro