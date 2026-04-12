Moto contro auto a Gallicano, muore un uomo di 47 anni

Tragico incidente nel pomeriggio in Garfagnana, dove un uomo di 47 anni ha perso la vita in uno scontro tra la sua moto e un’auto. Il sinistro è avvenuto intorno alle 15.30 sulla Fondovalle, all’altezza del bivio per La Barca, nel territorio comunale di Gallicano, in provincia di Lucca.

Secondo una prima ricostruzione, entrambi i mezzi stavano viaggiando nella stessa direzione quando, in prossimità dell’incrocio, si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato violentemente a terra in seguito all’impatto.

I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Illeso, ma sotto choc, il conducente dell’auto coinvolta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli, mentre i carabinieri di Gallicano e del radiomobile hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica e gestito la viabilità.

La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i successivi accertamenti.

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