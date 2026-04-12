Si schianta con l'auto a Badia a Cerreto: morto un uomo di 67 anni

Un uomo di 67 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale nella serata di ieri a Badia a Cerreto, località situata tra i territori comunali di Certaldo e Gambassi Terme.

La tragedia si è verificata poco dopo le 20.30 in via Mazzini: l’uomo si trovava al volante della sua auto e, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe accusato un malore improvviso che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo. Uscito fuori dalla propria carreggiata di marcia, sarebbe riuscito a evitare un altro mezzo in transito, ma non ha potuto impedire il violento impatto contro una struttura in cemento armato.

I sanitari del 118, arrivati rapidamente sul luogo dell’incidente, hanno tentato senza successo di rianimarlo ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso poco dopo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno ricostruendo con precisione quanto accaduto, mentre i vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dell’area e del veicolo.

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