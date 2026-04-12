Temporali in Toscana, codice giallo nel centro-sud

Da domani è atteso un peggioramento del tempo in Toscana, a causa dell’arrivo di una perturbazione.

Le prime piogge e i temporali interesseranno la costa già dalla mattina, per poi estendersi nel pomeriggio al resto della regione. I fenomeni potranno essere anche intensi, soprattutto lungo la costa centro-meridionale e nelle zone vicine, ma sarà difficile prevedere con precisione dove colpiranno.

Per questo motivo, la Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico, valido dalle ore 12 fino alla mezzanotte di domani. L’allerta riguarda in particolare la fascia costiera centro-meridionale e le isole.

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