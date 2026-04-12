Trovato senza vita il 61enne scomparso a Cortona

È stato trovato morto a circa due chilometri dalla propria abitazione Claudio Barbi, 61enne residente a Terontola, frazione del comune di Cortona.

Dell’uomo si erano perse le tracce dal pomeriggio di giovedì, facendo scattare le ricerche da parte dei carabinieri e dei soccorritori, che si sono concentrate nella zona circostante la sua abitazione. Il corpo è stato rinvenuto nella mattinata di oggi al termine delle operazioni.

Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti. Secondo le prime informazioni, l’ipotesi prevalente è quella di un decesso per cause naturali, ma per chiarire con precisione le circostanze sarà necessaria l'autopsia.