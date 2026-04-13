A Montelupo manutenzione straordinaria agli impianti sportivi e nelle aree pubbliche

Proseguono a Montelupo Fiorentino gli interventi di manutenzione e miglioramento degli impianti sportivi e delle aree pubbliche dedicate all’attività fisica e al tempo libero. Nei giorni scorsi sono stati completati alcuni lavori che riguardano diverse strutture del territorio, con l’obiettivo di rendere gli spazi sempre più funzionali e fruibili da parte dei cittadini.

Uno degli interventi ha riguardato la zona sportiva di Fibbiana. Si è intervenuti per delimitare in modo più efficace le aree limitrofe al campo da rugby, installando la recinzione a delimitazione del campo da calcio posto tra il campo da rugby e il campo da basket, con l’obiettivo di rendere più sicuro e funzionale l’utilizzo contemporaneo degli spazi.

Interventi di manutenzione hanno interessato anche il palazzetto dello sport Sergio Bitossi, dove il Comune di Montelupo Fiorentino ha provveduto al rifacimento dei locali doccia di due spogliatoi, migliorando così i servizi a disposizione delle società sportive e degli utenti della struttura.

Un ulteriore intervento ha riguardato lo stadio comunale Carlo Castellani, dove si è operato sia sulla centrale idrica sia sulla stanza termica per migliorare efficienza e funzionalità degli impianti. Nella centrale idrica è stato sostituito il vecchio addolcitore nella stanza termica, che ospita le caldaie, è stato effettuato il lavaggio dell’impianto di riscaldamento, installati sistemi di protezione contro impurità e sostituita la valvola di miscelazione dell’acqua calda sanitaria. Su una delle caldaie è stata inoltre sostituita la pompa di circolazione, mentre sono stati rinnovati anche i sistemi di accumulo dell’acqua calda, con la sostituzione dei boiler e l’inserimento dei relativi dispositivi di espansione. Interventi che migliorano l’affidabilità e garantiscono un servizio più efficiente per gli utenti della struttura.

Interventi significativi hanno interessato anche la palestra dell’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo, oggetto di una manutenzione straordinaria con particolare attenzione alla sicurezza strutturale. Il progetto ha previsto un adeguamento sismico dell’edificio, con interventi mirati a migliorarne il comportamento e la resistenza complessiva. In particolare, è stata introdotta una separazione strutturale tra la palestra e gli spogliatoi, così da ridurre le criticità legate alla diversa configurazione dei volumi. I lavori hanno riguardato anche la sostituzione degli infissi e interventi sull’involucro edilizio.

«L’attenzione per gli spazi dedicati allo sport è per noi Amministrazione un aspetto fondamentale. Prendersene cura e migliorarne le condizioni sono azioni imprescindibili per garantirne la più completa e adeguata fruibilità da parte dei cittadini e delle stesse società sportive», sottolinea Francesco Desii, Vicesindaco e Assessore allo sport.

Per Simone Peruzzi, Assessore alle manutenzioni e alla sicurezza: «gli interventi realizzati testimoniano la cura e l’impegno sia per assicurare degli spazi appropriati per lo svolgimento delle varie attività sportive, sia per tutelare le strutture e le aree pubbliche rendendole più sicure ed efficienti per la pratica sportiva e per le attività all’aperto.»

I lavori di manutenzione hanno avuto un costo complessivo di circa 578.000 euro, così suddivisi:

interventi nella zona sportiva di Fibbiana e al palazzetto dello sport Sergio Bitossi: circa 30.000 euro;

intervento allo stadio comunale Carlo Castellani: circa 13.000 euro;

intervento alla palestra dell’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo: 535.000 euro.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

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