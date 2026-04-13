Aquateam in Ferrari: "Supercar per l'inclusione. Una giornata indimenticabile"

Una domenica indimenticabile quella del 12 aprile, che ha visto il cuore pulsante dei motori battere non solo per la velocità, ma soprattutto per la generosità e l’inclusione.

Il rombo dei motori Ferrari e delle altre SuperCar ha fatto da colonna sonora a una giornata straordinaria, nata dal connubio tra la passione automobilistica di Spring on the Road e la missione sociale di Aquateam.

L'evento ha trasformato le strade in un palcoscenico di sorrisi, portando i ragazzi dell’associazione a vivere l’emozione unica di un giro sulle vetture più prestigiose al mondo. Un’iniziativa che va ben oltre il semplice raduno motoristico: è stata una lezione di comunità e partecipazione attiva.

I ringraziamenti di Aquateam Nuoto Cuoio

Il successo di una macchina organizzativa così complessa non è mai scontato. Per questo, è doveroso rivolgere un profondo ringraziamento a chi ha reso possibile questa magia: Agli Organizzatori: Per la visione e la cura dei dettagli. Coordinare decine di supercar e garantire la sicurezza di tutti i partecipanti richiede una dedizione fuori dal comune. Grazie anche a Uisp che sempre ci accompagna nei nostri eventi. Grazie per aver creduto che il "sogno di salire su questi gioielli" possa essere di tutti.

Alle Amministrazioni Comunali: un plauso ai Comuni coinvolti, Castelfranco di Sotto e Montopoli val d’Arno, con il Sistema Museale montopolese, la Pro-Loco di Montopoli e Promo Cultura, che hanno patrocinato l'evento mettendo a disposizione territori e risorse umane come le artiste della Danza Storica e a Ludovico guida di infinito valore. Senza dimenticare le forze dell’ordine e la preziosa presenza della Pubblica Assistenza. La sensibilità dimostrata dalle istituzioni è la prova che quando il settore pubblico sposa il sociale, i risultati sono straordinari.

Ai Volontari: Il vero motore silenzioso della giornata. Dalla gestione del traffico all'accoglienza dei ragazzi e delle famiglie, il pranzo preparato, la vostra energia e i vostri sorrisi sono stati il valore aggiunto che nessuna cilindrata può eguagliare.

Oltre il Traguardo

Vedere gli occhi dei ragazzi dell'Aquateam illuminarsi al rombo degli otto cilindri è stata la vittoria più bella. Non si è trattato solo di "mettere in moto", ma di abbattere barriere, dimostrando che la passione per l'eccellenza italiana può diventare uno straordinario strumento di inclusione.

"Giornate come questa ci ricordano che il territorio è una grande famiglia. Vedere i proprietari delle Ferrari aprire le portiere con tanta umiltà e gioia è il segno che la solidarietà corre veloce". Grazie ancora a tutti coloro che hanno messo il cuore in pista, dimostrando che, quando si corre per gli altri, si arriva sempre primi.

Ci teniamo a ringraziare particolarmente gli sponsor con i loro generosi contributi hanno sostenuto questa iniziativa: Expert Autoricambi S. Croce sull’Arno, Aurora Autofficina Stabbia, Cavallini Boutique Santa Maria a Monte , Bianconiglio lavanderia Stabbia, Boemos Calzature Le Botteghe Fucecchio, Susini Assicurazioni Santa Croce sull’Arno.

Fonte: Aquateam Nuoto Cuoio

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