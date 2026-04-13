Auto fuori strada a Calcinaia: conducente estratto dai vigili del fuoco

Incidente stradale nelle prime ore del mattino in via Valdinievole, dove un’auto è uscita di strada dopo che il conducente ha perso il controllo del veicolo.

L’allarme è scattato alle ore 06:30, con l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa. Nell’impatto, l’uomo alla guida è rimasto incastrato nell’abitacolo.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con attrezzature specifiche, tagliando e divaricando le lamiere per consentire al personale sanitario di accedere all’interno del veicolo e prestare le cure necessarie.

Sul posto anche il 118 e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e i rilievi del caso