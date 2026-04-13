Cade e si ferisce nei boschi di Vecchiano, soccorso un uomo

Soccorsi oggi nei boschi di Vecchiano, in provincia di Pisa, per una persona infortunata. Sul posto, in località Avane intorno alle 13.45, sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa e il personale sanitario del 118. Da quanto emerso un uomo, durante una passeggiata, è scivolato in un dirupo ferendosi.

La squadra dei vigili del fuoco ha raggiunto il luogo del sinistro, immobilizzando l'uomo e portandolo tramite barella toboga in un luogo sicuro, per poi essere consegnato ai sanitari. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Pisa per le cure del caso.