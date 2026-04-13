Canottieri Limite a Piediluco: qualificazioni azzurre e un weekend di medaglie

Il lago di Piediluco ha ospitato dal 10 al 12 aprile il secondo Meeting Nazionale di canottaggio, uno degli appuntamenti più attesi del calendario federale. Con quasi 1.200 atleti in gara provenienti da 113 società di tutta Italia, la manifestazione rappresenta l’ultimo grande crocevia prima dell’avvio della stagione internazionale: sabato 11 aprile, nelle specialità del singolo e del due senza Under 19 e Under 23, si sono assegnati i pass per i Campionati Europei e Mondiali di categoria, con i primi tre classificati che guadagnavano di diritto la maglia azzurra.

Ed è proprio da qui che partono le notizie più esaltanti per la Società Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Tinghi Motors -Paci Paolo Siderurgica- Banca di Cambiano 1884- Giannelli Assicurazioni. Nel due senza Under 23, Leonardo Sostegni e Cesare Borlenghi hanno disputato una finale A di altissimo livello, chiudendo al secondo posto e conquistando così la qualificazione alla squadra nazionale che parteciperà ai Campionati Europeo e Mondiale U23. Un risultato straordinario, che premia il lavoro di due atleti cresciuti nel nostro vivaio. Sempre nel due senza, ma categoria Under 19, Mattia Carboncini e Matteo L’Ala non sono stati da meno: terzo posto nella finale A e maglia azzurra guadagnata per i Campionati Europei e Mondiali Under 19.

Ma il weekend di Piediluco ha regalato soddisfazioni su tutta la linea. L’oro più brillante è arrivato dal quattro con Under 17 maschile: Samuel Hernandez, Andrea Pelella, Duccio Cianti e Daniele Bellucci, con il timoniere Elia Cerami, che hanno dominato la propria finale conquistando il gradino più alto del podio. Le medaglie d’argento sono state tre: il quattro senza Under 17 femminile con Vittoria Ancillotti, Irene Coresti, Giulia Faggioli e Norma Villa; l’otto Under 17 femminile con Giulia Faggioli, Elena Giuntini, Marta Lensi, Giorgia Piroddi e Norma Villa (con il timoniere Elia Cerami, in formazione mista con Timavo e VVF Tomei); e il quattro senza Under 19 maschile con Mattia Carboncini e Matteo L’Ala in equipaggio misto con VVF Tomei. Il bronzo è andato al quattro senza Under 23 maschile con Cesare Borlenghi, Tommaso Laganà e Leonardo Sostegni, in equipaggio misto con Sampierdarena.

Ottimi piazzamenti anche per gli altri equipaggi in gara. L’otto Under 19 maschile con Stefano Della Rossa, Tommaso Caponi, Samuele Sartiani, Lorenzo Scaffi, Pietro Villa e Zeno Rizzo (tim. Francesco Urso, misto con VVF Tomei) e l’otto Under 19 femminile con Emma Luchetti e Rebecca Lensi (misto con Pontedera, Adria, Arno e Firenze) si sono classificati entrambi quarti. Nel singolo Under 17 femminile Elena Giuntini ha chiuso quinta, mentre nel due femminile Under 19 Emma Luchetti e Rebecca Lensi hanno concluso settimi nella finale B.

La stagione è ormai entrando nel vivo, e l’appuntamento è già fissato: il 16 e 17 maggio i Campionati Italiani Assoluti e Under 19 chiamano

Fonte: Ufficio Stampa

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