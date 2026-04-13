Capriolo bloccato nel cancello del cimitero a Vinci, salvato dai vigili del fuoco

Cronaca Vinci
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L’animale è stato successivamente affidato a un’associazione animalista per le cure del caso

Intervento dei vigili del fuoco di Empoli nella mattinata per il salvataggio di un capriolo rimasto bloccato nel cancello del cimitero di Vinci, in via Cerretana, dove l’animale era rimasto intrappolato tra le sbarre metalliche della struttura. L’episodio si è verificato alle 09:45.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti utilizzando un divaricatore per allargare gli elementi in ferro e consentire la liberazione del capriolo, che risultava ferito.

L’animale è stato successivamente affidato a un’associazione animalista per le cure del caso.

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