Caro-carburante nel Fiorentino, intensificati i controlli: riscontrate 4 irregolarità

Cronaca Firenze
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I controlli delle Fiamme Gialle proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale

Proseguono i controlli della Guardia di Finanza di Firenze per contrastare speculazioni e irregolarità nel settore dei carburanti, in un contesto segnato dall’instabilità dei prezzi energetici legata alle tensioni geopolitiche.

L’attività, avviata dal Comando Provinciale nell’ambito di un piano straordinario, ha interessato l’intera filiera della distribuzione, con verifiche concentrate lungo le principali arterie di traffico della provincia.

Nel corso delle ispezioni sono state riscontrate, allo stato, quattro irregolarità presso altrettanti impianti di distribuzione. In particolare, sono emerse violazioni legate alla "omessa comunicazione dei prezzi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)" e alla "difformità tra prezzi esposti e prezzi praticati al momento dell’erogazione".

L’operazione rientra in un più ampio dispositivo volto a garantire trasparenza e correttezza del mercato, tutelando sia i consumatori sia gli operatori economici che rispettano le regole. Le verifiche non si limitano agli aspetti formali, ma puntano anche a individuare eventuali condotte fraudolente e pratiche speculative.

In caso di violazioni reiterate, oltre alle sanzioni amministrative, può essere disposta anche la sospensione dell’attività degli impianti coinvolti.

I controlli delle Fiamme Gialle proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale.

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